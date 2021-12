Come si fa il Best Nine Instagram 2021

Come scoprire le foto con più like su Instagram con il Best Nine 2021: ecco come si fa, cos’è e come scaricare l’immagine

Quando un anno finisce è automatico iniziare a pensare alle cose migliori e peggiori successe nei 12 mesi precedenti. C’è chi calcola quali sono i video più visti, i film più twittati e le foto con più like dell’anno su Instagram. Poi c’è chi vuole guardarsi indietro attraverso le foto che ha scattato durante l’anno. Proprio a questo serve il Best Nine Instagram 2021.

Best Nine Instagram cos’è

Il Best Nine Instagram è un ottimo modo per scoprire quali post sul proprio profilo hanno ricevuto più mi piace, ripercorrendo moltissimi ricordi del passato. Oltre a questo, il sito segnala anche quanti likes si sono ricevuti in tutto il corso del 2021.

Si potrà ottenere una foto in formato quadrato, ideale per essere ricondivisa sul proprio account Instagram, nella quale sono racchiuse le nove foto con più like dell’anno.

Best Nine Instagram 2021 come si fa

Per creare la Best Nine su Instagram nel 2021 ci sono diversi metodi, alcuni dei quali poco attendibili. Quello più veloce e affidabile è il sito Best Nine, che chiede di inserire il proprio nickname di Instagram, per ricavare le nove foto con più like del 2021. Purtroppo, viste le numerose richieste, il sito può essere lento e per potrebbe lasciare gli utenti in coda per diversi minuti. Al contrario di altri siti però, questo NON richiede agli utenti di lasciare una e-mail, per evitare di attendere, offrendo la possibilità di ricevere la propria immagine per posta elettronica. Ecco cosa recita il sito:

Stiamo scegliendo le migliori nove foto da Instagram in base al numero di Mi piace. Questo processo potrebbe richiedere alcuni minuti. La tua richiesta è confermata. Tieni presente che ora ci vorranno circa 10 minuti per completarla, a causa di un’enorme numero di visite. La tua richiesta è già in coda, quindi torna più tardi.

Bisogna ricordare che il profilo sul quale si andrà a elaborare il Best Nine Instagram 2021 dovrà essere pubblico.

Al momento diffidate da tutti i siti che richiedono un accesso con l’utilizzo della password del vostro account Instagram. Infatti questo risulta un metodo non sicuro e pertanto evitate di usarlo, prestando attenzione ai siti che richiedono l’impiego di password quando non necessarie.

PC Professionale © riproduzione riservata.