Come bloccare le notifiche su Windows 11

1 Dicembre 2025

Gestire e bloccare notifiche fastidiose in Windows 11: disattivare avvisi da app e siti web per riprendere il controllo del PC.

Il sistema di gestione delle notifiche di Windows è molto migliorato negli ultimi anni, tanto che oggi molti software lo utilizzano per veicolare messaggi non urgenti verso l’utente.

Alcune applicazioni (o anche singoli siti Web, se si attiva la ricezione delle notifiche da parte dei siti) sono però un po’ troppo entusiasti nell’invio di aggiornamenti e informazioni, al punto da risultare invadenti e fastidiosi. Esistono però strumenti e opzioni che consentono di tenere sotto controllo questa marea di notifiche: vediamo le principali.

Innanzi tutto, nel caso dei siti Web si può agire caso per caso bloccando la possibilità di inviare notifiche push: è sufficiente raggiungere la homepage del sito da silenziare, fare clic sull’icona a forma di lucchetto a sinistra della casella dell’indirizzo e disattivare lo switch a fianco dell’elemento Notifiche.

Si può anche agire a livello di applicazione, sfruttando le opzioni disponibili nelle Impostazioni di Windows 11. Dopo aver aperto l’app bisogna raggiungere la pagina Sistema/Notifiche.

La prima opzione (Notifiche) consente di attivare o disattivare del tutto la funzione, mentre un clic sull’icona a forma di freccia lungo il margine destro dell’elemento apre un pannello a discesa con alcune opzioni avanzate, come per esempio quelle per mostrare le notifiche nella schermata di blocco del sistema operativo oppure per evitare che ogni nuovo messaggio sia accompagnato dal relativo commento audio.

L’assistente notifiche consente di impostare orari in cui ricevere o invece bloccare la ricezione dei messaggi, mentre la parte inferiore della pagina elenca tutte le applicazioni registrate per inviare notifiche.

Si possono disattivare singolarmente le app per bloccare software troppo invadenti, oppure anche in questo caso si può fare clic sulla freccia verso destra per aprire una serie di opzioni avanzate, utili per controllare dove vengono visualizzate le informazioni, con quale priorità e in quale formato.