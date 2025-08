Come aggiungere musica ai post su Instagram

HowTo

Martina Pedretti | 31 Luglio 2025

Instagram

Scopri come aggiungere musica ai post con foto su Instagram in pochi passaggi e rendi il tuo feed più coinvolgente

Come aggiungere musica ai tuoi post su Instagram: la guida semplice

Se hai dato un’occhiata al tuo feed Instagram ultimamente, avrai notato che molti post — non solo reel o storie — sono accompagnati da musica. Sì, da qualche tempo è possibile aggiungere un brano anche ai post con foto nel feed, e farlo è davvero più semplice di quanto pensi.

Quando prepari il tuo post, dopo aver selezionato la foto o il carosello, Instagram ti propone diverse opzioni, tra cui la possibilità di aggiungere la musica. Ti basterà toccare l’icona dedicata “Musica” che trovi proprio nella schermata di anteprima, prima di condividere il contenuto. Altrimenti potrai aspettare fino alla pagina successiva e cliccare su “Aggiungi musica” appena sotto la didascalia, dove trovi anche delle proposte di canzoni.

A quel punto, si aprirà una libreria musicale molto simile a quella delle storie o dei reel. Puoi cercare per titolo, artista, o lasciarti ispirare dalle canzoni di tendenza. Una volta trovato il brano che vuoi utilizzare, puoi anche scegliere quale parte della canzone includere nel tuo post — in genere puoi selezionare fino a 60 secondi. Instagram ti mostrerà l’onda sonora e potrai trascinarla per scegliere il punto esatto che preferisci.

Una volta fatto, il nome della canzone apparirà in alto, proprio sopra la tua foto, e chi visualizza il post potrà anche cliccarci sopra per ascoltarla o scoprire altri contenuti che usano lo stesso brano.

Questo aggiornamento è perfetto se vuoi dare un’atmosfera più personale o coinvolgente ai tuoi contenuti statici. Attenzione, però: non tutte le canzoni sono disponibili per ogni tipo di account (ad esempio quelli business hanno alcune limitazioni), quindi potresti dover cercare un’alternativa se non trovi subito il brano che desideri.

In breve? Aggiungere musica ai post Instagram non solo è facile, ma può dare una marcia in più al tuo profilo. Prova e vedi che effetto fa!