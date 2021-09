Come aggiungere STARZPLAY a Prime Video: serie TV e film

Prime Video Channels è approdato in Italia a novembe 2020, rendendo disponibili canali come Infinity, Juventus Tv, STARZPLAY. Quest’ultimo è sicuramente un’aggiunta molto attesa dagli appassionati di film e serie TV, perché dà accesso a contenuti ancora inediti in Italia. Tra questi serie come The Act, High Fidelity, Castle Rock, Years and Years, The Stand e tanto altro. Ecco quindi come aggiungere STARZPLAY al nostro abbonamento di Prime Video.

Prime Video Channels cos’è

Amazon Prime Video Channel è pacchetto di canali streaming che si possono aggiungere al catalogo Prime Video in abbonamento. Ogni utente infatti può scegliere uno o più canali da aggiungere al proprio piano Prime Video. A questi si potrà attingere prima per un periodo gratuito, poi si potrà decidere se continuare sottoscrivendo un abbonamento a pagamento.

Oltre al catalogo già ampio di Prime Video si aggiungono le librerie streaming di canali quali: Juventus Tv, Infinity e STARZPLAY.

Prime Video Channels è il vantaggio Prime che ti consente di trovare i programmi dei tuoi canali preferiti, tutti in un unico posto. Solo i clienti Prime possono iscriversi a STARZPLAY su Prime Video. Annulla quando vuoi.

Come aggiungere STARZPLAY a Prime Video

Per aggiungere un qualsiasi nuovo canale, in questo caso STARZPLAY, a Prime Video, basterà seguire dei semplici passaggi. Il primo fondamentale step è quello di accedere a Amazon Prime Video con le proprie credenziali. Lo si potrà fare da qualsiasi dispositivo quali smartphone, tablet, smart TV o PC. A questo punto si dovrà selezionare la voce Canali. Qui si aprirà una sezione dedicata a tutti i nuovi contenuti di Prime Video, e basterà trovare nella pagina la sezione dedicata a STARZPLAY.

Selezionando uno dei contenuti che si vuole guardare, che sia un film o una serie TV, all’utente si aprirà un messaggio con cui interagire. Il contenuto scelto reciterà “Incluso con STARZPLAY a 4,99 €/mese al termine del periodo gratuito“. Selezionando sul bottone giallo dedicato alla visione su STARZPLAYe ci si potrà iscrivere al servizio, per pagare solo successivamente, se interessati.

I primi 7 giorni dall’attivazione di STARZPLAY i contenuti saranno completamente gratuiti. Successivamente l’abbonamento costerà 4.99 euro al mese, che si aggiungono alla cifra che già si paga per Prime Video. A questo punto basterà cliccare su Iscriviti e paga dopo per procedere con l‘aggiunta di STARZPLAY a Prime Video.

