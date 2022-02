Nella ricerca Google è possibile attivare un easter egg di Batman, che celebra l'uscita di The Batman al cinema: ecco come fare

Google festeggia l’uscita di The Batman con un easter egg

Il Cavaliere Oscuro è apparso sulle pagine di ricerca di Google con un nuovo easter egg, vista l’imminente premiere di The Batman al cinema. Sulla Ricerca Google, infatti è possibile attivare un su simpatico easter egg dedicato proprio a Batman. Ecco come fare.

Che siate da desktop o da mobile, potete partecipare a questo divertente scherzo che Google fa ai suoi utenti. Vi basterà fare una query digitando “Bruce Wayne“, “Gotham City” o “Bat-Signal“, per fare apparire il bat-segnale giallo e rotante nella vostra pagina di ricerca. Se poi cliccherete o toccherete la GIF a forma Bat-Segnale il vostro schermo si trasformerà in un tempestoso cielo notturno illuminato dal segnale del supereroe. Dopodiché appare lo stesso Batman che spara un rampino e oscilla con le sue ali nere.

Secondo un portavoce di Google, la Warner Bros. non ha sponsorizzato l’easter egg, che durerà un anno sulla pagina di ricerca. La novità sulla Ricerca Google arriva a poco più di una settimana prima del debutto al cinema di The Batman, che in Italia arriverà il 3 marzo.

Diretto da Matt Reeves, The Batman racconta i primi giorni di lotta al crimine di Bruce Wayne. La ricerca dell’Enigmista da parte di Batman lo porta a scoprire una grande corruzione a Gotham City. Nel cast troviamo Robert Pattinson come protagonista, Zoë Kravitz nei panni di Selina Kyle/Catwoman, Jeffrey Wright nei panni di James Gordon, John Turturro nei panni di Carmine Falcone, Peter Sarsgaard nei panni di Gil Colson, Andy Serkis nei panni di Alfred Pennyworth e Colin Farrell nei panni di Oswald Cobblepot/Pinguino. Invece Paul Dano è l’Enigmista.

L’easter egg a tema Batman sulla Ricerca Google si unisce a molti altri trucchi che il motore di ricerca ha ospitato per anni. Ad esempio, potete provare cosa succede quando cercate su Google “do a barrel roll“, “occhi finti” o “askew“. In passato ci sono stati easter egg dedicati anche a Friends, a Thanos e a Il mago di Oz.

