Come far schiantare la sonda Dart con l’easter egg Google

Un nuovo easter egg a tema spazio è stato introdotto sulla pagina di Ricerca Google. Infatti la prima missione di difesa planetaria nella storia umana è stata trasformata in un divertente gioco. Ma come si attiva l’easter egg della Nasa e della sonda Dart?

Come funziona l’easter egg di Google DART

Per attivare l’easter egg di Google vi basterà scrivere o la parola Nasa o Dart nella barra di ricerca del browser. Così facendo sullo schermo apparirà un’animazione che mostra la sonda Dart schiantarsi contro degli asteroidi, nelle immagini selezionate dalla ricerca. Dopodiché l’impatto lascerà inclinati i risultati delle ricerche per tutta la vostra navigazione, finché non aggiornerete la pagina o cliccherete sui risultati. Questo easter egg di Google però non funziona da smartphone, ma solo da browser.

DART

Negli anni Google ci ha regalato tanti easter egg simili, a tema Marvel, Friends, Il mago di Oz e tanto altro.

Cosa rappresenta?

Ma qual è il motivo dietro questo simpatico easter egg Google a tema Nasa? La notte del 27 settembre, verso l’1.14 italiana, la Nasa ha fatto schiantare la sonda Double Asteroid Redirection Test (DART) contro l’asteroide Dimorphos, un corpo celeste da 170 metri di diametro.

Perché questo è accaduto? Sebbene la rotta di Dimorphos non costituisse alcun pericolo per il nostro pianeta, l’obiettivo dei più grandi scienziati spaziali del mondo era un altro. Infatti la Nasa voleva capire, con questo esperimento, se fosse possibile modificare la traiettoria di un asteroide utilizzando un impatto. L’idea era quindi quella di capire come agire in caso in cui la rotta di un asteroide rischi di farlo impattare con la Terra, e se questo si potrà mai risolvere in qualche modo. Quanti film abbiamo visto in cui l’umanità viene annientata dallo schianto di un asteroide?

Dart si è schiantato a una velocità di circa 24.000 chilometri orari contro l’asteroide. Tuttavia al momento non sono noti i risultati di questo esperimento, dato che i dati emersi dovranno essere studiati per anni.

