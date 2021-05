Google ha deciso di festeggiare lo Star Wars Day con un easter egg nella Ricerca: come attivare i coriandoli del May the 4th be with you

Google ha deciso di celebrare l’annuale Star Wars Day aggiungendo dei coriandoli alla sua sezione Ricerca. Se infatti si volesse cercare news sul franchise di Guerre Stellari, Google ha deciso di inserire un piccolo easter egg per festeggiare il May the 4th Be With You.

La celebre saga è ormai una delle pietre miliari della storia del cinema, con le sue tre trilogie di successo. Da poco Star Wars si è approcciato anche al mondo delle serie live action, lanciando l’amatissima The Mandalorian, che sarà poi seguita da altri show in arrivo prossimamente. Anche il mondo del cinema non si ferma, e Star Wars continuerà a conquistare il botteghino con nuove storie, pronte al debutto nel corso dei prossimi mesi.

Come attivare l’easter egg di Google dello Star Wars Day

L’easter egg di Star Wars

Ogni anno si festeggia il 4 maggio lo Star Wars Day, questo perché il modo in cui si pronuncia la data in inglese ricorda una delle frasi più iconiche della saga. “May the 4th”, ovvero il 4 maggio, viene usato per storpiare la frase “May the force be with you”, trasformandolo poi in “May the 4th be with you”. Per questo i fan di Star Wars di tutto il mondo si riuniscono per festeggiare proprio in questo giorno.

Per celebrare il successo del franchise anche nel 2021, Google ha lanciato veramente i coriandoli, sul suo motore di ricerca. Cercando semplicemente il nome della saga, Star Wars, Google farà partire un easter egg animato, con festoni e coriandoli a tema Guerre Stellari.

Come attivarle l’easter egg dello Star Wars Day quindi? Come già detto basterà cercare su Google la parola Star Wars. Poi quando si caricherà la pagina dei risultati si sarà accolti da una serie di coriandoli animati. Tra le altre parole da utilizzare per attivare l’easter egg citiamo anche: Star Wars Day, Guerre Stellari, May The 4th Be With You.

Amazon si unisce ai festeggiamenti

Ai festeggiamenti dello Star Wars Day partecipa anche Amazon con la sua Alexa. Infatti l’assistente vocale si è aggiornato per permettere ai suoi utenti di celebrare questo giorno. Infatti si potrà chiedere ad Alexa diverse domande, in particolare sull’amato personaggio di The Mandalorian, Baby Yoda. Ecco quali sono alcune delle domande.

Alexa, raccontami una barzelletta di Baby Yoda.

ss Alexa, raccontami una barzelletta di Star Wars.

Alexa, raccontami una barzelletta di Star Wars. Alexa, quanto è carino Baby Yoda?

Alexa, parla come Baby Yoda.

Se sei interessato agli Easter Egg di Google, non perderti i nostri articoli su come attivare quello dedicato a Friends.

PCProfessionale © riproduzione riservata.