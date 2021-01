Sapevate che su Disney+ sono disponibili dei divertenti screensaver? Tra i più gettonati ci sono Dory e la sua fotocamera subacquea e Il ceppo di Natale del castello di Arendelle: ecco come attivarli.

Su Disney+ sono disponibili degli screensaver basati sui film

Se non eravate a conoscenza del fatto che su Disney+ sono disponibili dei particolari contenuti che in realtà fungono da screensaver, oggi vi spieghiamo come funzionano. Nella libreria della piattaforma streaming potreste infatti incappare in film che durano tre ore, e restare sbalorditi dal realizzare che si tratta di filmati da tenere come sottofondo.

Che sia dalla vostra TV o dal vostro dispositivo preferito, Disney+ vi offre la possibilità di lasciare scorrere una clip animata per tre ore, come sottofondo mentre lavorate, studiate o festeggiate con famiglia e amici. Infatti questi contenuti durano tanto, ma sono dei semplici screensaver che ripetono gli stessi circa 3 minuti in loop. Ma quali sono questi screensaver e come si trovano su Disney+?

Il ceppo di Natale di Arendelle: come attivare lo screensaver su Disney+

Ceppo di Natale di Arendelle

Il primo screensaver è Il ceppo di Natale di Arendelle, uno sfondo animato a tema Frozen. Si tratta di un camino animato all’interno del castello di Anna e Elsa, ideale da usare se non avete un camino in casa e volete regalare ai vostri ospiti una calda atmosfera. Questo screensaver è perfetto per il periodo delle feste di Natale, dato che la stanza è arredata a festa. Il video durerà per un totale di 3 ore, ma si potrà comunque farlo ripartire dall’inizio.

Per trovare lo screensaver non vi basterà far altro che cercare “Il ceppo di Natale di Arendelle” nella libreria di Disney+. Il “film” è disponibile anche al seguente link. Ecco come la piattaforma descrive questo contenuto:

Festeggia le vacanze invernali col ceppo di Natale del castello di Arendelle di Anna ed Elsa. Quest’anno, il castello è decorato con dettagli presi dalla recente avventura di Anna, Elsa, Olaf, Sven e Kristoff nella Foresta Incantata.

Dory e la sua fotocamera subacquea: come attivare lo screensaver su Disney+

Dory e la sua fotocamera subacquea

Il secondo screensaver è Dory e la sua fotocamera subacquea, uno sfondo animato a tema Alla ricerca di Nemo/Dory. Si tratta di un’immagine animata delle profondità del mare dove vivono Nemo, Marlin e Dory. La pesciolina ha infatti installato una videocamera subacquea, davanti alla quale sfilano tanti amici. Il video durerà per un totale di 3 ore, ma si potrà comunque farlo ripartire dall’inizio.

Per trovare lo screensaver non vi basterà far altro che cercare “Dory e la sua fotocamera subacquea” nella libreria di Disney+. Il “film” è disponibile anche al seguente link. Ecco come la piattaforma descrive questo contenuto:

Tuffati nelle profondità marine e ammira la vita acquatica del mondo di Nemo e Dory.

