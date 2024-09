Come bloccare i commenti Hype alle storie Instagram

HowTo

Martina Pedretti | 2 Settembre 2024

Instagram ha recentemente introdotto una nuova funzionalità chiamata “commenti Hype” per le Storie. Questa innovazione è stata progettata per aumentare l’interazione, e permette agli utenti di lasciare commenti pubblici visibili a tutti coloro che visualizzano il contenuto. Tuttavia, non tutti sono entusiasti di questa novità e molti stanno cercando di capire come disattivarla.

I commenti Hype rappresentano un passo avanti rispetto alle tradizionali reazioni alle Storie, che fino ad ora erano limitate a emoji o messaggi inviati direttamente nei messaggi privati (DM). Con i commenti Hype, invece, qualsiasi utente può esprimere la propria opinione in modo pubblico, e così le Storie sono più interattive ma anche più esposte al giudizio degli altri.

Nonostante la funzione sia ancora in fase di rilascio, e quindi non disponibile per tutti gli utenti, ha già generato dibattiti online. Alcuni utenti hanno ricevuto un avviso che li informa della possibilità di aggiungere commenti Hype alle Storie degli amici, con la possibilità di disattivarli se lo desiderano. Tuttavia, molti non sanno ancora come utilizzare al meglio questa funzione o come gestirla.

Per chi preferisce mantenere un maggiore controllo sulle proprie Storie e limitare i commenti pubblici, scopriamo quindi come è possibile disattivare i commenti Hype su Instagram. Per farlo, basta seguire pochi semplici passaggi: accedere alle impostazioni delle Storie, scorrere fino alla sezione “Hype” e selezionare l’opzione “Off“. Inoltre, l’app permette di personalizzare ulteriormente questa funzione, consentendo di bloccare i commenti Hype da determinati account o limitarli solo alle persone seguite.

Quindi, sebbene i commenti Hype possano rappresentare un’opportunità per aumentare l’engagement sulle Storie di Instagram, è importante sapere che gli utenti possono anche disattivarla se non la trovano utile.