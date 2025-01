Come bloccare un artista su Spotify

HowTo

Martina Pedretti | 27 Gennaio 2025

Spotify

Se ti capitano troppo spesso brani che non vuoi ascoltare su Spotify, scopri come bloccare un artista sull’app musicale

Ti sei stancato di ascoltare un artista che non sopporti? Spotify ti offre un’opzione per bloccarlo e assicurarti che non venga più riprodotto, sia nelle playlist consigliate che nei mixtape generati dall’intelligenza artificiale. Ecco come fare.

Bloccare un artista su Spotify

Passo 1: Trova la pagina dell’artista

Apri Spotify e cerca l’artista che desideri bloccare.

Vai alla pagina principale dell’artista.

Passo 2: Accedi al menu opzioni

Clicca sui tre puntini situati accanto al pulsante Segui .

. Apparirà un menu con diverse opzioni.

Passo 3: Blocca l’artista

Seleziona l’opzione Non riprodurre questo artista .

. Spotify confermerà con il messaggio: “Ok, non riprodurremo più questo artista”.

Cosa succede quando blocchi un artista

Spotify smetterà di riprodurre qualsiasi brano composto o eseguito dall’artista, anche se fa parte di una playlist che stai ascoltando.

smetterà di riprodurre qualsiasi brano composto o eseguito dall’artista, anche se fa parte di una playlist che stai ascoltando. I brani dell’artista non appariranno più tra i suggerimenti o nelle playlist personalizzate come Discover Weekly o Release Radar .

o . Anche i mixtape creati dall’intelligenza artificiale escluderanno i loro brani.

Se l’artista è presente come ospite in una traccia principale di un altro musicista, il blocco non si applicherà. Spotify non censura le collaborazioni vocali.

Come sbloccare un artista su Spotify

Hai cambiato idea? Ecco come rimuovere il blocco:

Vai alla pagina dell’artista che hai bloccato.

Clicca sull’icona del divieto accanto al nome.

Spotify rimuoverà il blocco e l’artista tornerà a essere disponibile nella tua libreria e nei suggerimenti.

Bloccare un artista è un modo semplice per personalizzare ulteriormente l’esperienza su Spotify e assicurarti di ascoltare solo ciò che ami davvero!