Come cambiare nome utente di TikTok_ guida e regole

Guida veloce e pratica per cambiare il nome utente di TikTok: ecco come fare su app iOS e Android, regole e passaggi per cambiare nickname

TikTok è sicuramente l’app del momento, infatti è stata il social più scaricato del 2020, e pian piano si sta facendo largo tra più giovani. Nelle generazioni che si affacciano per la prima volta ai social non vanno più tanto di moda Instagram e Facebook, e TikTok la fa da regina. Se fate parte di quella fetta di persone che si sono iscritte per capire di cosa si trattasse, usando un nickname non troppo studiato, e ora siete diventati dipendenti da TikTok, ecco come cambiare il vostro nome utente.

Niente paura infatti, il nome utilizzato in fase di login potrà successivamente essere cambiato, in modo molto facile e pratico. TikTok infatti permette ai suoi utenti di modificare il proprio nickname, senza alcun tipo di verifica specifica. Non è infatti un nome che necessita di controlli, al contrario di Facebook, dove si richiede di usare nome e cognome reali.

Una cosa da sottolineare prima di procedere è che una volta cambiato il nome utente di TikTok non lo si potrà fare nuovamente prima di 30 giorni. Si tratta di una politica standard di TikTok, pertanto cercate di pensare a un nome piuttosto definitivo e senza errori, onde evitare spiacevoli situazioni. Inoltre non si potrà usare un nickname già in uso da qualche altro utente, questo serve per scongiurare equivoci tra account.

Come modificare il nickname su TikTok

Spiegate le limitazioni di TikTok, ora è possibile procedere con la guida per modificare in tranquillità il nickname di TikTok. Non tutte le app permettono di modificare il nome utente, ma non è il caso di TikTok, che giunge in soccorso dei suoi iscritti. La prima cosa da fare, su iOS o Android è di aprire l’app di TikTok da smartphone. A questo punto basta recarsi nel menù principale e selezionare la voce Me, in basso a destra. Si procede poi facendo tap su Modifica profilo, poi su Nome utente e qui sarà necessario rimuovere il vecchio nome e digitare il nuovo. Non resta infine che fare tap su Salva, per salvare il proprio nome utente di TikTok. Insomma, si tratta di un procedimento veloce e intuitivo.

