Come cancellare Amazon Prime? Ecco la guida su come disattivare l’opzione Prime dal vostro account Amazon.

Avete finito il periodo di prova e togliere l’opzione Amazon Prime dal vostro account? Oppure vi siete semplicemente stancati e non volete più usufruire di questo servizio? Scoprite come cancellare Amazon Prime in modo rapido.

Amazon Prime cos’è

Prime è il servizio di consegna gratuita in un giorno su 2 milioni di prodotti al costo di 3,99 euro al mese o 36 euro all’anno. Incluso nel prezzo c’è Prime Video, su cui guardare film e serie tv esclusive e Apple Music, con svariate ore di musica al mese. Con Prime Reading invece si ha accesso a centinaia di eBook scaricabili su Kindle. Inoltre è incluso l’accesso anticipato di 30 minuti a Offerte lampo e Offerte in Anteprima.

Come cancellare Amazon Prime

Amazon offre un servizio di 30 giorni gratuiti, dopodiché l’abbonamento si rinnova al costo indicato sopra. Se Prime non fa per voi o risulta una spesa non utile, è possibile disdire l’iscrizione in modo semplice. Per far sì che non si sfori i 30 giorni gratuiti, basterà disattivare l’opzione di iscrizione automatica prima che si rinnovi.

La prima cosa da fare è cliccare su Account e liste e selezionare, nella colonna Account, e cliccare Il mio Amazon Prime. In alto apparirà una banda dove viene descritto il vostro abbonamento Prime, se annuale o mensile. Nel riquadro destro Gestione iscrizione, vi basterà cliccare su Aggiorna, cancella e altro. Qui si aprirà la voce Termina l’iscrizione. Dopo aver confermato la vostra scelta ad Amazon, il vostro abbonamento sarà cancellato e non pagherete più Prime. Potrete usufruire comunque dei benefici di Prime fino alla data di scadenza del servizio.

Nel caso è anche possibile selezionare Ricordamelo più tardi, e ricevere una mail promemoria 3 giorni prima del rinnovo.

Qualora invece cambiaste idea e dopo aver disattivato l’iscrizione o il rinnovo automatici voleste tornare clienti Prime, è necessario che selezionate Il mio Amazon Prime e cliccare Continua iscrizione.

PCProfessionale © riproduzione riservata.