HowTo

Martina Pedretti | 20 Aprile 2023

BeReal Spotify

BeReal apre alla musica: come usare la funzione per condividere cosa si sta ascoltando su Spotify nel momento dello scatto

Su BeReal si potrà presto condividere la musica da Spotify

Come anticipato qualche settimana fa, la musica di Spotify arriva su BeReal! Infatti a partire da oggi gli utenti dell’app potranno includere cosa stanno ascoltando nel momento dei loro scatti a sorpresa.

Ma come si fa a condividere la musica di Spotify su BeReal? Nota bene che la novità è aperta agli utenti sia Android che iOS solo in alcuni mercati selezionati (tra cui Canada, Messico, Brasile, Australia e Stati Uniti). Questa novità verrà poi lanciata prossimamente in altri paesi tra cui l’Italia. In ogni caso vi lasciamo una pratica guida, in attesa che la novità arrivi anche da noi.

Collega i tuoi account Spotify e BeReal. Ci sono due modi per farlo! Il primo: toccando l’icona della musica che viene appare prima di pubblicare il proprio BeReal. Il secondo: dentro l’app tocca su Impostazioni e poi su Musica e segui le istruzioni per connetterti a Spotify.

Dopo aver collegato gli account, sarà inserito automaticamente il brano o il podcast che stai ascoltando su Spotify nel momento in cui acquisisci un BeReal. Apparirà la copertina dell’audio che stai ascoltando nella parte inferiore dell’obiettivo della fotocamera.

Dopo aver pubblicato il tuo BeReal musicale potrai scoprire cosa stanno ascoltando gli altri amici sul tuo feed del social. Inoltre potrai anche ascoltare un’anteprima di ciò che hanno condiviso.

La combinazione dell’audio di Spotify con BeReal aggiunge un altro livello di personalizzazione al più sincero social che c’è.

Voi e i vostri amici usate ancora BeReal? La novità che permetterà di condividere la musica ascoltata da Spotify vi piace?