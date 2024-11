HowTo

Nicolo Figini | 25 Novembre 2024

Telegram

Vi siete mai chiesti come sia possibile creare una chat segreta su Telegram? Ecco cosa sappiamo e come funziona

Avete ancora dubbi su come creare una chat segreta su Telegram? Ecco come funziona su Android e iPhone, e come si cancella. Tutti i segreti per rendere la vostra conversazione ancora più sicura.

Creare una chat segreta su Telegram

Sapete che su questa app di messaggistica istantanea è possibile fare qualcosa che nelle altre non si può ancora fare? Oggi parliamo di come creare una chat segreta e sicura su Telegram.

Si tratta di un modo per nascondere ancora meglio una propria conversazione privata con un amico, un conoscente, un famigliare o un partner. Ricordiamo, inoltre, che la chat segreta non funziona tramite invito, ma sarete liberi di agire come vorrete.

Qui di seguito vi spieghiamo come funziona la sua creazione sui dispositivi Android e anche su quelli iOS, per chi ha a disposizione un iPhone. Siete pronti? Cominciamo subito.

Come funziona la chat segreta su iPhone

Partiamo con lo spiegare come creare una chat Telegram a chi ha un iPhone o un iPad. Prima di tutto scaricare l’applicazione e create un account, poi accedete alla schermata principale e andate su Chat e fare clic sul nome della persona che vi interessa.

A questo punto premete sul suo nome in alto e pigiate Altro. Vi si aprirà un menu a tendina dove dovete cliccare su Avvia chat segreta e poi su Avvia. A questo punto avete capito come funziona.

Ma dove trovare le chat segrete su Telegram nei dispositivi con sistema Android?

Come funziona su Android

Sui telefoni dotati di sistema operativo Android, il procedimento funziona più o meno nello stesso modo visto poc’anzi. Ma entriamo nel dettaglio per spiegare meglio come creare una chat segreta e sicura su Telegram.

Prima di tutto entrate nella chat che desiderate e premete sul nome in alto. A questo punto, cliccate sui tre puntini in alto a destra e premete su Avvia chat segreta, poi su Avvia per continuare.

In alternativa, come riporta anche Salvatore Aranzulla, puoi anche premere sull‘icona della matita in basso a destra della schermata di Telegram e pigiare sulla voce Nuova chat segreta e scegliere il nome dalla lista contatti.

Ecco, quindi, dove trovare le chat segrete su Telegram in base sistema che si adopera.

Come si cancella una chat segreta su Telegram

Le chat segrete su Telegram, una volta eliminate non si possono recuperare. Ma come si cancella una chat segreta su Telegram? Il modo per sbarazzarsene è davvero molto semplice perché è lo stesso per entrambi i sistemi operativi.

Nel caso di Android dovete tenere premuto con il dito la chat, selezionare l’icona del cestino e cliccare su Elimina anche per. Successivamente, fate tap su Elimina la chat e avrete finito.

Per quanto riguarda, invece, gli iPhone o gli iPad vi basta fare swipe verso sinistra sulla chat che volete cancellare e cliccare su Elimina. Anche in questo caso potete farla sparire per voi stessi ma anche per l’altro utente.