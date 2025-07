HowTo

Martina Pedretti | 29 Luglio 2025

WhatsApp

Come creare un canale su WhatsApp: tutto quello che ti serve sapere

WhatsApp ha introdotto una funzione negli ultimi mesi, perfetta per aziende e content creator: i canali. Questa novità, ispirata a funzionalità simili già presenti su altre piattaforme come Telegram, permette di condividere aggiornamenti, novità o contenuti con un vasto pubblico in modo unidirezionale, ovvero senza creare una chat di gruppo o ricevere risposte. Ma come si crea un canale su WhatsApp? La procedura è semplice, ma ci sono alcune cose da sapere prima di cominciare.

Per prima cosa, è fondamentale assicurarsi di avere la versione aggiornata di WhatsApp. I canali sono disponibili solo per chi utilizza le versioni più recenti dell’app, sia su Android che su iPhone. Una volta entrati nell’app, non bisogna cercare la funzione all’interno delle chat private. Infatti i canali si trovano nella scheda “Aggiornamenti”, la stessa dove si vedono gli stati dei contatti. È lì che WhatsApp ha collocato la nuova sezione dedicata ai canali.

Creare un canale è piuttosto intuitivo. All’interno della sezione “Aggiornamenti”, troverai un’opzione per creare il tuo canale, visibile toccando il tasto “+” o “Nuovo canale”. WhatsApp ti guiderà passo passo nella configurazione iniziale: ti verrà chiesto di scegliere un nome, aggiungere una descrizione e, se vuoi, caricare anche un’immagine del profilo che identifichi il tuo canale.

Una volta creato, il canale è subito pronto per essere utilizzato. Puoi iniziare a pubblicare messaggi, immagini, video, sondaggi o link che saranno visibili a tutti coloro che decideranno di seguirti. Il punto di forza dei canali è proprio questo: non si tratta di chat interattive, ma di spazi in cui tu pubblichi contenuti e gli altri leggono, un po’ come una bacheca o un feed social.

Inoltre, gli utenti che si iscrivono a un canale restano anonimi: né tu né gli altri follower potrete vedere chi segue cosa. Una scelta che punta tutto sulla privacy, ma che può anche stimolare la diffusione dei contenuti, proprio perché viene meno l’esposizione pubblica.

Creare un canale su WhatsApp può essere utile per moltissimi scopi: un piccolo brand può usarlo per aggiornare i clienti su promozioni e novità; un creatore di contenuti può usarlo per mantenere il contatto diretto con la propria community; oppure si può semplicemente sfruttare come spazio per condividere aggiornamenti tematici, notizie o curiosità.

Insomma, se hai qualcosa da raccontare, aggiornare o condividere con un pubblico più ampio, i canali di WhatsApp possono diventare uno strumento efficace, semplice da usare e perfettamente integrato in un’app che milioni di persone usano già ogni giorno.