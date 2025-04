Come creare una playlist Spotify per la tua prossima festa

HowTo

Martina Pedretti | 24 Aprile 2025

Organizzare una festa memorabile passa anche (e soprattutto) dalla musica. Una playlist ben curata può trasformare infatti un semplice raduno in un evento da ricordare. Se vuoi evitare di improvvisare all’ultimo minuto o affidarti all’algoritmo di Spotify, ecco una guida passo passo per creare la playlist perfetta per la tua prossima festa.

1. Pensa al mood della serata

Prima di aprire l’app, chiediti: che tipo di festa sarà? Elegante? Aperitivo? Serata pazza tra amici? Grigliata all’aperto? Il mood guiderà la selezione dei generi e degli artisti da includere.

2. Apri Spotify e crea la playlist

Vai su Spotify (app o desktop).

(app o desktop). Clicca quindi su “Crea playlist” (su mobile, tocca “La tua libreria” > “+”).

(su mobile, tocca “La tua libreria” > “+”). Dai un nome alla playlist (es. Summer Party 2025, Notte Latina, Dancefloor Ready).

Aggiungi una descrizione se vuoi (utile se la condividi con altri).

Carica una copertina personalizzata per dare un tocco estetico.

3. Aggiungi i brani giusti

Inizia con 3-5 canzoni chiave che definiscono il tono.

Usa la funzione “Aggiungi brani suggeriti” di Spotify per trovare brani simili.

Dalla schermata Aggiungi a questa playlist , tocca poi l’icona + accanto a tutti i brani che desideri aggiungere.

, tocca poi l’icona + accanto a tutti i brani che desideri aggiungere. In alternativa un brano, tocca il menu a tre punti in alto a destra, scegli ” Aggiungi a playlist ” e seleziona la playlist.

Ricorda di alternare hit conosciute e pezzi originali per sorprendere, e inserisci qualche classico intramontabile per accontentare tutti.

4. Coinvolgi gli amici

Se però vuoi anche un mix di gusti, rendi la playlist collaborativa:

Vai sulla playlist, clicca sui tre puntini, poi su “ Rendi collaborativa ”.

”. Condividila con gli amici via link o social.

Chi si unirà alla playlist potrà quindi aggiungere tutti i brani che vuole.

5. Testa la playlist in anticipo

Ascoltala in background mentre fai altro o durante un piccolo pre-party per vedere se il flusso funziona. Troppo monotona? Oppure ci sono troppi stacchi netti? Aggiusta finché non fila liscia.

Per evitare momenti di silenzio tra i brani:

Vai su Impostazioni > Riproduzione .

. Attiva “Crossfade” e regola a 5-6 secondi per un passaggio fluido tra le tracce.

Con questi semplici step, sei quindi pronto a far ballare (o rilassare) i tuoi ospiti con una selezione musicale su misura. Ora non ti resta altro che alzare il volume e goderti la festa fino a tardi!