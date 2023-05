Come creare una riunione su Zoom: guida passo passo

HowTo

Martina Pedretti | 9 Maggio 2023

zoom

Come creare una riunione su Zoom

Creare una riunione su Zoom è diventato molto popolare nell’era digitale in cui viviamo, poiché è un modo semplice e conveniente per organizzare una videoconferenza con colleghi, amici e familiari ovunque nel mondo. Se sei un principiante su Zoom, non preoccuparti: questo articolo ti guiderà passo dopo passo su come creare una riunione.

Passo 1: Crea un account su Zoom

Per creare una riunione su Zoom, devi prima creare un account. Puoi farlo visitando il sito web o l’app di Zoom e cliccando sul pulsante “Iscriviti gratuitamente“. Segui le istruzioni per creare il tuo account e conferma la tua email.

Passo 2: Accedi al tuo account su Zoom

Dopo aver creato il tuo account su Zoom, accedi al sito web o all’app e inserisci le tue credenziali di accesso.

Passo 3: Crea una nuova riunione

Una volta che hai effettuato l’accesso al tuo account su Zoom, puoi creare una nuova riunione cliccando sul pulsante “Nuova riunione” nella sezione “Le mie riunioni” della tua dashboard.

Passo 4: Configura le impostazioni della riunione

Nella pagina di creazione della riunione, puoi configurare le impostazioni della tua riunione, come il nome, la data e l’ora, la durata, la password, il tipo di riunione e le opzioni di partecipazione. Assicurati di scegliere le impostazioni che meglio si adattano alle tue esigenze.

Passo 5: Invia l’invito alla riunione

Dopo aver configurato le impostazioni della tua riunione, puoi inviare l’invito alla riunione ai partecipanti cliccando sul pulsante “Invita” e inserendo gli indirizzi email dei partecipanti. Puoi anche copiare il link di invito alla riunione e inviarlo tramite email o chat.

Passo 6: Avvia la riunione su Zoom

Alla data e all’ora della tua riunione, puoi avviare la riunione su Zoom visitando la sezione “Le mie riunioni” della tua dashboard e cliccando sul pulsante “Avvia” accanto al nome della tua riunione. Così facendo, Zoom aprirà automaticamente la tua riunione e potrai iniziare a parlare con i partecipanti.

Nota bene: Se hai la versione non in abbonamento Pro avrai a disposizione solo una riunione da 40 minuti. Per crearne una nuova dovrai aspettare dieci minuti.

Come hai visto, creare una riunione su Zoom è un processo facile e conveniente che richiede solo pochi passaggi. Con questa guida passo passo, sei pronto per organizzare il tuo prossimo meeting su Zoom in modo professionale.