Come disattivare Meta AI da WhatsApp

HowTo

Martina Pedretti | 31 Marzo 2025

WhatsApp

Vi state chiedendo se e come è possibile disattivare Meta AI da WhatsApp? Ecco cosa si può fare per disattivare l’intelligenza artificiale

È possibile disattivare Meta AI su WhatsApp?

In un’epoca in cui l’intelligenza artificiale la fa da padrona, anche WhatsApp ha ricevuto un aggiornamento che integra Meta AI alle sue funzioni base. In molti però si stanno chiedendo come disattivare l’AI dalla loro app di WhatsApp, perché non vogliono utilizzarla.

Se sei uno degli utenti WhatsApp in Europa, probabilmente ti sei già imbattuto nella novità introdotta da Meta: l’intelligenza artificiale integrata all’interno dell’app. A partire dal 19 marzo, Meta ha ufficialmente lanciato Meta AI su WhatsApp in 41 paesi europei. Ora, sempre più utenti stanno vedendo il pulsante per interagire con il chatbot direttamente nell’app.

Cos’è Meta AI su WhatsApp?

Meta AI è un chatbot integrato che appare sopra il pulsante “Nuova chat” nell’interfaccia di WhatsApp. Sebbene non sia potente come la versione web dell’IA di Meta, offre comunque funzionalità come la risposta automatica a domande, la generazione di testi lunghi, la condivisione di link tramite Bing e la creazione di immagini. Gli utenti possono anche utilizzare Meta AI per creare adesivi personalizzati.

Come disattivare Meta AI su WhatsApp

Purtroppo, non esiste una funzione ufficiale per disattivare completamente Meta AI su WhatsApp, ma ci sono alcune soluzioni per minimizzare il suo impatto sull’esperienza dell’app. Ecco cosa puoi fare:

1. Archiviare la chat di Meta AI

Se non vuoi che la chat di Meta AI appaia nella tua lista di chat, puoi archiviarla. Scorri verso sinistra sulla chat di Meta AI e tocca “Archivia”. La chat verrà spostata nella sezione “Messaggi archiviati”, fuori dalla vista principale.

2. Eliminare la chat di Meta AI

Se preferisci eliminare completamente la chat di Meta AI dalla tua lista, scorri verso sinistra sulla chat e seleziona “Altro” su Android o “Elimina” su iOS. Questo cancellerà la chat dalla tua lista di conversazioni, ma la funzionalità dell’IA sarà ancora attiva.

3. Gestire i dati memorizzati da Meta AI

Meta offre anche alcune opzioni per gestire i dati memorizzati dal chatbot. Puoi usare i seguenti comandi per proteggere ulteriormente la tua privacy:

/reset-ai : cancella la memoria dell’IA per una chat specifica.

: cancella la memoria dell’IA per una chat specifica. /reset-all-ais: reimposta tutte le chat Meta AI.

L’unico modo per evitare completamente l’interazione con Meta AI è non usare mai la chat. Se non vuoi condividere alcun dato con l’IA, basta astenersi dal toccare il pulsante AI e interagire con il chatbot.

Anche se non è possibile disattivare completamente Meta AI su WhatsApp, le opzioni per archiviare o eliminare la chat e per gestire i dati memorizzati offrono un certo grado di controllo sull’esperienza. Non ci resta che attendere e sperare che in futuro la funzione si possa attivare o disattivare a piacimento.