Come disdire un abbonamento alle app da iPhone

HowTo

Martina Pedretti | 27 Novembre 2024

iPhone

Scopri come annullare un abbonamento a pagamento alle app iPhone. Guida per gestire e fermare i rinnovi automatici in pochi minuti.

Disdire un abbonamento a un’app su iPhone è un’operazione semplice, per garantire che il servizio non continui a rinnovarsi automaticamente. Gli abbonamenti a pagamento, infatti, sono spesso configurati per il rinnovo automatico, il che significa che verrà addebitato un importo periodico fino a quando non verrà annullato.

Come per disdire un abbonamento dal tuo iPhone

1. Accedi alle impostazioni

Apri l’app Impostazioni sul tuo iPhone. Scorri verso il basso e tocca il tuo nome in alto, che ti porterà al menu del tuo account Apple.

2. Vai agli abbonamenti delle app

Nel menu del tuo account, seleziona Abbonamenti. Questa sezione mostra tutti gli abbonamenti attivi e quelli scaduti associati al tuo ID Apple.

3. Seleziona l’abbonamento da annullare

Dalla lista degli abbonamenti, trova quello che desideri annullare e toccalo. Qui puoi visualizzare i dettagli dell’abbonamento, come il prezzo, la data di rinnovo e le opzioni di modifica.

4. Annulla l’abbonamento

Tocca l’opzione Annulla abbonamento. Verrà visualizzato un messaggio di conferma: assicurati di leggerlo attentamente per comprendere fino a quando potrai continuare a utilizzare il servizio. Una volta confermato, l’abbonamento all’app non si rinnoverà più automaticamente.

5. Controlla la conferma

Dopo aver annullato, riceverai un’email di conferma da Apple. Se non ricevi alcuna email o vuoi verificare, torna alla sezione Abbonamenti per assicurarti che lo stato sia stato aggiornato correttamente.

In alternativa è possibile fare lo stesso procedimento entrando nell’App Store, cliccare sul cerchio del proprio profilo e poi su Abbonamenti.

Se l’abbonamento è stato acquistato tramite un’app di terze parti, potrebbe essere necessario contattare direttamente il servizio per ottenere assistenza.

Anche dopo l’annullamento, potrai continuare a utilizzare il servizio fino al termine del periodo già pagato.

Seguendo questi passaggi, puoi gestire facilmente i tuoi abbonamenti e evitare addebiti indesiderati. Ricordati quindi di segnarti anche la data di scadenza di eventuali sottoscrizioni gratuite, prima che si rinnovino a pagamento.