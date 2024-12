HowTo

Nicolo Figini | 10 Dicembre 2024

Apple

Vi siete chiesti come si fa a disdire l’abbonamento su Apple TV+? Ecco come annullare l’iscrizione al servizio streaming

Se volete risparmiare o non le serie che stavate guardando sono terminate, forse vorrete mettere da parte la piattaforma streaming. Ecco come disdire l’abbonamento a Apple TV+ da PC e iPhone.

Annullare abbonamento a Apple TV+

Probabilmente avete colto l’occasione per sfruttare l’anno gratuito (o 3 mesi) messo a disposizione della Apple con l’acquisto di un nuovo dispositivo. E per tale lasso di tempo vi siete goduti tutte le serie e i film messi a disposizione, questo fino a quando non avete dovuto pagare per la prima volta.

Mettiamo il caso che abbiate continuato il vostro percorso a pagamento all’interno del servizio streaming per anni e adesso avete deciso di annullarlo. Come si fa a disattivare un abbonamento a Apple TV+?

Qui di seguito vi sveliamo tutti i semplici procedimenti per farlo tramite PC e iPhone. Ricordiamo, inoltre, che è possibili anche disdire l’abbonamento a Apple TV+ subito dopo la prova gratuita, ma lo vedremo in seguito.

Disdire abbonamento a Apple TV+ da PC

Per disdire un abbonamento a Apple TV+ da PC dovete accedere alla versione browser dal vostro computer. Collegatevi al sito e accedete tramite il vostri dati legati all’Apple ID.

Dopo aver effettuato il login, cliccate sulla vostra foto profilo in alto a destra e selezionate Impostazioni. Adesso scorrete fino alla voce Gestisci e premete su Abbonamenti. Pigiate sul pulsante Annulla abbonamento e dopo aver confermato il gioco sarà fatto.

Ma non fermiamoci qui e andiamo a vedere un modo ancora più rapido per annullare un abbonamento Apple.

Annullare abbonamento da iPhone

Ecco, adesso, come disdire un abbonamento Apple TV+ da iPhone. Sbloccate il vostro smartphone e accedete alla Home, dove dovete cliccare sull’app delle Impostazioni.

Fate clic sul vostro nome e selezionate la voce Abbonamenti. Qui potete tenere traccia della gestione di tutto ciò che riguarda le vostre sottoscrizioni.

Pigiate sul tasto che porta il nome del servizio streaming e premete per annullare l’abbonamento o la prova gratuita.

Cosa succede se cominciate a pensare “non riesco ad annullare l’abbonamento a Apple TV+“?. In questo caso vi consigliamo di contattare direttamente l’assistenza clienti per risolvere il problema o provare a chiedere un rimborso per il periodo che avete pagato contro la vostra volontà.

Come funziona la prova gratuita

Chiudiamo con una curiosità: come funziona la prova gratuita a Apple TV+? Una volta che accedete al sito o all’applicazione, vi verrà posto davanti il pulsante per l’accettazione della prova gratuita.

Viene specificato che questa durerà per sette giorni, dopodiché si procedere al pagamento di 9,99 euro al mese fino alla sua disdetta.

Adesso sapete tutti i trucchi per disdire l’abbonamento a Apple TV+ e anche come avviare la prova gratis senza dover sborsare un solo euro.