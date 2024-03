HowTo

Andrea Sanna | 13 Marzo 2024

Basta davvero poco per fare spopolare un filtro sui social. E in questi giorni su TikTok (così come sulle altre piattaforme) ci sono numerosi video su come diventare un personaggio Marvel. Come farlo, basta appunto un filtro di nome Marvel Comic. Ma vediamo come si fa!

I passaggi per diventare un personaggio Marvel

Quanti di voi vorrebbero diventare un supereroe? Da bambini sicuramente vi sarò capitato di ispirarvi a uno di loro, da Spiderman o IronMan o Captain America, o persino imitarli! Ebbene adesso con un filtro presente su TikTok è possibile diventare un personaggio della Marvel.

Ci sono centinaia e centinaia di video in questi giorni sulla piattaforma, dove gli utenti hanno voluto provare questa nuova opzione sui personaggi della Marvel. E alcuni di loro si sono davvero sbizzarriti. Finito dunque in trend su TikTok, è uno dei filtri tra i più utilizzati.

Ma sappiamo come fare e qual è il procedimento da seguire? Qui a seguire vi scriviamo tutti i passaggi da effettuare, di modo da poter ottenere il massimo dei risultati.

Per prima cosa di deve cercare “effetto Marvel” o “Marvel Comic” nella barra di ricerca, una volta aperta l’app di TikTok.

o nella barra di ricerca, una volta aperta l’app di TikTok. Vi troverete una sfilza di video, cliccate su uno di questi.

⁠⁠Sopra il nome dell’utente che ha già usufruito del filtro, esce la dicitura “Capcut prova questo modello”.

E poi? Come si deve proseguire per avere il nostro effetto Marvel? Dovete effettuare degli altri passaggi. Nulla di complicato:

⁠A questo punto serve scegliere la foto in questione.

Si consiglia di utilizzarne una con meno modifiche possibili (come colori o luci). Meglio se al naturale.

Una volta fatto questo, basta confermare e il gioco è fatto!

L’avete già provato questo filtro Marvel? Se siete amanti dei social e del mondo dei suoi personaggi… non potete sicuramente esimervi!