Come evitare che le foto e i video inviati da altri su WhatsApp si salvino in automatico nella Galleria: guida al disattivare la funzione

Succede spesso che, ignorando delle chat di gruppo su WhatsApp, ci si ritrovi ad aprire la Galleria e vedere una serie di immagini o video non familiari, non scattate da noi o salvate in precedenza. Questo succede soprattutto quando ci si trova in gruppi numerosi di WhatsApp, o quando un contatto ci ha mandato un contenuto multimediale. Il motivo è che l’app di messaggistica come default scarica di base tutti i media che riceve e li salva nella Galleria dello smartphone. La situazione potrebbe risultare spiacevole quando, in compagnia, appare nella propria Galleria l’anteprima di un’immagine di cui non conoscevamo l’esistenza, e che potrebbe causare non pochi disguidi. Ecco quindi come evitare che le foto di WhatsApp si salvino in automatico nella Galleria.

Come non salvare le foto di WhatsApp in Galleria

Guida alla Visibilità dei Media di WhatsApp

Il metodo per evitare che le foto di WhatsApp si salvino nella Galleria è quello di disattivare la visibilità dei file multimediali. Questa è una funzione base di WhatsApp che permette di scaricare in automatico i media sul proprio dispositivo. Ma come detto ogni utente può scegliere se lasciarla attiva o se bloccare questa possibilità. Il modo per farlo è molto semplice, infatti basterà aprire l’app e fare tap sui tre puntini in alto a destra. Qui si dovrà accedere alle Impostazioni dell’applicazione di messaggistica. Il prossimo punto è cliccare sull’opzione Chat e poi osservare lo stato della sezione Visibilità dei media. Affianco a questa dicitura è infatti presente un toggle, che se è attivato è verde e permette di salvare le foto di WhatsApp in Galleria. Facendo tap sul toggle questo diventerà grigio e permetterà di disattivare il salvataggio dei media sulla Galleria.

Come nascondere media di chat specifiche

Guida alla Visibilità dei Media di WhatsApp nelle chat

Un altro modo per disattivare questa funzione, ma non in modo generale per l’app, è quello di bloccare il download automatico solo per determinate chat. Consci di quale gruppo o conversazione privata vogliamo tagliare fuori dal salvataggio in automatico dei media, basterà recarsi su questa chat. Il procedimento permetterà di bloccare il download automatico di WhatsApp nella Galleria da un determinato contatto o gruppo.

Il primo passaggio è di trovare la chat in questione e aprirla, per poi cliccare sul nome utente o del gruppo. Qui si accederà alle informazioni di contatto, dove si dovrà fare tap su Visibilità dei fil multimediali. A questo punto basta cliccare su No, e confermare con Ok. In questo modo sarà disattivato il salvataggio in Galleria dei contenuti di quella determinata chat WhatsApp.

Cosa succede alle foto nascoste

Questi procedimenti non faranno sparire del tutto i contenuti da WhatsApp, ma solo dalla Galleria. Infatti lo spazio interno del dispositivo sarà occupato, in quanto le immagini andranno a salvarsi nella cartella privata di WhatsApp Images. Inoltre, saranno sempre reperibili nella chat in questione, a meno che non sia stato cancellato il messaggio di invio.

