Martina Pedretti | 6 Novembre 2023

Come fare lettere maiuscole accentate su Mac e Windows: tutti i metodi per inserire i simboli nei tuoi testi, in modo semplice e veloce

Come fare le lettere maiuscole accentate su tastiera di Mac e Windows

Uno dei dilemmi con cui chi scrive si ritrova continuamente è come fare lettere maiuscole accentate sulla tastiera. Solitamente è un vero problema, specialmente per quanto riguarda le “è”, che nonostante il tasto maiuscolo premuto, viene fuori sempre alla stessa maniera. Alcuni usano la tecnica del “correttore automatico” dei programmi di videoscrittura, digitando un punto e la lettera accentata subito dopo. Esistono, tuttavia, delle soluzioni molto più pratiche. Ecco come fare le lettere maiuscole accentate su Mac e Windows e quali sono i tasti da premere sulla tastiera.

Come fare lettere maiuscole accentate su Windows: i codici più utili

Per quanto riguarda Windows, ci sono almeno due strade possibili. La prima è quella di utilizzare le combinazioni da tastiera. Grazie al tastierino numerico, infatti, è possibile inserire alcune semplici sequenze per l’inserimento delle lettere maiuscole accentate. Premendo sulla tastiera il tasto ALT e digitando i numeri in sequenza, infatti, comparirà automaticamente il carattere corrispondente. Ecco dunque quali sono i codici per le lettere maiuscole accentate:

À: ALT + 0192 ;

; È: ALT + 0200 ;

; È: ALT + 0201 ;

; Ì: ALT + 0204 ;

; Ò: ALT + 0210 ;

; Ó: ALT + 0211 ;

; Ù: ALT + 0217.

Come avrete potuto intuire queste sono solamente alcune delle numerosissime sequenze che danno la possibilità di inserire simboli accentati. Tali combinazioni valgono in tutti i programmi di videoscrittura come Word, Writer ma anche Blocco Note e Wordpad .

Ma come fare se il proprio PC non ha il tastierino numerico?

Come fare lettere maiuscole accentate su Windows senza tastierino numerico

In molti, tuttavia, non hanno il tastierino numerico sulla loro tastiera. I PC 13 pollici, infatti, hanno rinunciato a questa parte della keyboard per amore di compattezza. Tuttavia, il tasto funzione ci viene in aiuto. Vedrete che sulla vostra tastiera compaiono un pulsante caratterizzato dalla scritta fn e altri con dei numeri scritti in piccolo o con un colore differente. Tenendo premuto il tasto ALT, il tasto fn e digitando i codici che abbiamo già illustrato in corrispondenza di quei pulsanti “speciali” sarà come utilizzare il tastierino.

Come fare le lettere accentate su Mac?

Come fare lettere maiuscole accentate su Mac

Per quanto riguarda il sistema operativo MacOS le sue ultime versioni hanno scelto di adottare una soluzione molto più rapida ed efficace per digitare le lettere maiuscole accentate. Per farlo, infatti, sarà necessario tenere premuto il tasto della lettera che ci interessa. Dopo pochi istanti, comparirà una piccola maschera in cui potrete selezionare il simbolo corrispondente.

Se, per esempio, avete bisogno di una A maiuscola accentata, vi basterà premere sulla tastiera in contemporanea SHIFT e A, come per digitare una normalissima vocale maiuscola. Dopo qualche istante, una maschera semplicissima vi darà a disposizione tutti i simboli possibili tra cui scegliere.

Il sistema funziona anche con le lettere maiuscole e non solo con le vocali.