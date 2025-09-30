Successivo
Come firmare documenti PDF direttamente dall’iPhone

HowTo

Martina Pedretti | 30 Settembre 2025

iPhone

Scopri come firmare documenti PDF direttamente dall’iPhone senza stampare. Guida passo passo per aggiungere, salvare e condividere la tua firma

Come firmare PDF direttamente dall’iPhone: guida rapida e semplice

Capita a tutti: ti arriva un contratto via email, una liberatoria o un modulo che devi restituire firmato subito. Un tempo significava stampare, firmare con la penna, scannerizzare e reinviare. Con l’iPhone, invece, tutto questo diventa questione di pochi tocchi: puoi firmare i PDF direttamente dal telefono, senza bisogno di app complicate o stampanti.

Perché firmare un PDF con l’iPhone?

L’iPhone integra strumenti molto comodi che ti permettono di gestire i documenti in mobilità. Puoi:

  • Aggiungere la tua firma a un PDF in pochi secondi.
  • Evitare passaggi inutili come stampa e scansione.
  • Salvare o condividere subito il documento firmato via email, WhatsApp o AirDrop.

Come si fa in pratica

  1. Apri il documento PDF
    Puoi aprirlo direttamente dall’app Mail, File o da qualsiasi altra app che gestisce PDF.
  2. Tocca l’icona della matita
    In alto a destra (oppure in basso, a seconda dell’app) trovi l’icona per accedere agli strumenti di modifica.
  3. Seleziona “Firma”
    Apparirà un menu dove potrai aggiungere la tua firma. Se è la prima volta, ti verrà chiesto di disegnare la firma sullo schermo con il dito o con l’Apple Pencil.
  4. Posiziona la firma
    Una volta creata, trascinala sul punto del documento dove deve comparire. Puoi anche ridimensionarla con due dita per adattarla allo spazio disponibile.
  5. Salva e condividi
    Tocca su Fine e il documento verrà aggiornato con la tua firma. A questo punto puoi salvarlo nei tuoi file o inviarlo immediatamente.

Un trucco in più

Puoi salvare la tua firma all’interno dell’app Anteprima dell’iPhone. In questo modo, la prossima volta non dovrai ridisegnarla: ti basterà selezionarla dall’elenco delle firme salvate e applicarla al nuovo documento.

