Come firmare documenti PDF direttamente dall’iPhone

Come firmare PDF direttamente dall’iPhone: guida rapida e semplice
Capita a tutti: ti arriva un contratto via email, una liberatoria o un modulo che devi restituire firmato subito. Un tempo significava stampare, firmare con la penna, scannerizzare e reinviare. Con l’iPhone, invece, tutto questo diventa questione di pochi tocchi: puoi firmare i PDF direttamente dal telefono, senza bisogno di app complicate o stampanti.
Perché firmare un PDF con l’iPhone?
L’iPhone integra strumenti molto comodi che ti permettono di gestire i documenti in mobilità. Puoi:
- Aggiungere la tua firma a un PDF in pochi secondi.
- Evitare passaggi inutili come stampa e scansione.
- Salvare o condividere subito il documento firmato via email, WhatsApp o AirDrop.
Come si fa in pratica
- Apri il documento PDF
Puoi aprirlo direttamente dall’app Mail, File o da qualsiasi altra app che gestisce PDF.
- Tocca l’icona della matita
In alto a destra (oppure in basso, a seconda dell’app) trovi l’icona per accedere agli strumenti di modifica.
- Seleziona “Firma”
Apparirà un menu dove potrai aggiungere la tua firma. Se è la prima volta, ti verrà chiesto di disegnare la firma sullo schermo con il dito o con l’Apple Pencil.
- Posiziona la firma
Una volta creata, trascinala sul punto del documento dove deve comparire. Puoi anche ridimensionarla con due dita per adattarla allo spazio disponibile.
- Salva e condividi
Tocca su Fine e il documento verrà aggiornato con la tua firma. A questo punto puoi salvarlo nei tuoi file o inviarlo immediatamente.
Un trucco in più
Puoi salvare la tua firma all’interno dell’app Anteprima dell’iPhone. In questo modo, la prossima volta non dovrai ridisegnarla: ti basterà selezionarla dall’elenco delle firme salvate e applicarla al nuovo documento.