Come funziona Video Party su Amazon Prime Video

Con il proprio abbonamento Amazon Prime Video è possibile accedere alla funzione Party Video e organizzare delle feste virtuali con amici e parenti. Infatti con questa novità, gli utenti iscritti potranno attingere al vasto catalogo della piattaforma in compagnia, anche a distanza. La funzione Party Video permette di guardare serie TV o film assieme ai cari che si trovano lontano da noi. Ma come funziona e come si accede a Party Video?

Come usare Video Party di Prime Video

Amazon ha lanciato la possibilità di partecipare a un Party Video fino a 100 persone, che assieme, a distanza, possono guardare in contemporanea in streaming un contenuto della sua piattaforma. Visti i tempi che corrono, dopo Netflix e Disney+, anche Amazon ha deciso di permettere ai suoi iscritti di gustarsi un film in compagnia anche se ognuno dalla propria abitazione.

Per iniziare a usare questa funzione, per ora disponibile solo dalla versione desktop, è necessario che tutti i partecipanti invitati abbiano sottoscritto un abbonamento Amazon Prime. Il procedimento è immediato, infatti dopo aver fatto l’accesso da desktop ad Amazon Prime Video, basterà scegliere il contenuto da guardare. Dopo aver selezionato il contenuto dal catalogo Prime Video, si potrà cliccare sull’icona Video Party, rappresentata da un cono che spruzza coriandoli.

Gli utenti a questo punto si troveranno davanti a un menù che propone la condivisione della visione con un massimo di 100 partecipanti. Chi crea la stanza di Video Party avrà un link da condividere con gli amici, che dovranno poi cliccarlo. La persona che ha creato la room controlla il video, inclusi pausa, riproduzione, ritorno indietro e avanzamento rapido. Ogni partecipante controlla le proprie impostazioni di audio e sottotitoli.

In accompagnamento al Video Party di Prime Video, sarà presente anche una chat, per commentare in diretta il contenuto scelto. Così i partecipanti potranno esprimere la propria opinione su quanto si sta guardando, come se si fosse veramente in compagnia. In questo modo si va a creare un’atmosfera simile a un ritrovo tra amici, anche se distanziati e rispettando il coprifuoco. Chi infatti non ha potuto rivedere i suoi cari a causa della pandemia e delle vigenti regole, potrà trovare molto utile Video Party di Amazon Prime Video.

