Come impostare i promemoria per le nuove uscite su Netflix

HowTo

Martina Pedretti | 13 Agosto 2025

netflix

Come ricevere notifiche per le nuove uscite su Netflix e non perderti nulla

Quante volte ti è capitato di vedere il trailer di una nuova serie o di un film su Netflix, dire “Devo assolutamente guardarlo quando esce” e poi… dimenticartene completamente? La buona notizia è che la piattaforma ha una funzione pensata proprio per evitare questo problema: i promemoria per le nuove uscite.

Impostarli è molto semplice e funziona sia su smartphone che su smart TV. Quando navighi nel catalogo e trovi un titolo che non è ancora disponibile ma ha già la sua pagina informativa, vedrai un pulsante con scritto “Ricordamelo”. Ti basta premerlo e Netflix aggiungerà il contenuto alla sezione “In arrivo” del tuo profilo.

Il giorno del debutto — o poco prima — riceverai una notifica: su mobile apparirà direttamente nella schermata di notifica del tuo dispositivo, mentre su TV comparirà un avviso quando aprirai l’app. In più, il titolo sarà subito visibile nella tua home, pronto per essere riprodotto quando vuoi.

Questa funzione è poi particolarmente utile per le serie TV, perché puoi impostare il promemoria non solo per l’intera stagione, ma anche per le nuove puntate in arrivo. Così, se stai seguendo una produzione a cadenza settimanale, non perderai mai l’uscita dell’episodio successivo.

Un consiglio in più: se usi Netflix da più dispositivi, assicurati di essere connesso con lo stesso account e di avere le notifiche attivate su tutti. In questo modo, il promemoria ti raggiungerà ovunque, che tu stia guardando da telefono, tablet o TV.

In definitiva, i promemoria sono il modo più comodo per tenere sotto controllo il tuo calendario di uscite su Netflix senza dover segnare tutto a mano. Un piccolo clic oggi ti assicura di non perdere il tuo prossimo binge-watching domani.