HowTo

Nicolo Figini | 6 Novembre 2024

WhatsApp

Come possiamo installare WhatsApp su Apple Watch? Ecco come collegarlo all’orologio e come attivare le notifiche

Siete curiosi di scoprire come si fa a installare WhatsApp su Apple Watch? Oggi vi spieghiamo come collegare WhatsApp all’orologio e come attivare le notifiche.

WhatsApp, installare l’app su Apple Watch

Se avete appena comprato un orologio abbinato al vostro iPhone, forse vi starete chiedendo come funziona e che cosa potete farci. Ebbene, esistono diverse funzioni ma tra le più essenziali c’è quella su come installare WhatsApp su Apple Watch.

Prima di tutto dovete assicurarvi che il vostro orologio sia connesso al vostro smartphone. Una volta che avrete compiuto questo passo, perciò, passiamo a come mettere WhatsApp su Apple Watch.

Non esiste un’applicazione vera e propria da installare, di conseguenza non è possibile scaricare l’applicazione, come riporta anche Salvatore Aranzulla. Tutto ciò che potete fare è duplicare le notifiche dell’iPhone anche sull’Apple Watch per poterle vedere anche quando non avrete il telefonino tra le mani.

Ogni smartwatch è compatibile, dall’Apple Watch 8 all’Apple Watch SE. Ma come aprire WhatsApp su Apple Watch così da poter ascoltare gli audio e leggere i messaggi? Ecco come attivare le notifiche di WhatsApp su Apple Watch.

Come attivare le notifiche su Apple Watch

Per attivare le notifiche WhatsApp su Apple Watch, adesso che abbiamo visto come installarlo, vi basterà compiere dei semplici passaggi. Bisogna controllare che la duplicazione delle notifiche sull’orologio sia attiva!

Avviate l’app Watch sull’iPhone e cliccate su Apple Watch andando alla voce Notifiche. Pigiate su Duplica avvisi di iPhone da e spostate la levetta su ON relativamente alla voce desiderata.

Adesso non potrete più dire “non ho WhatsApp su Apple Watch” oppure “non leggo i messaggi WhatsApp su Apple Watch“. Inoltre, per rispondere a chi vi scrive, tutto ciò che si deve fare è cliccare sul tasto Rispondi dello smartwatch. Potrete scegliere tra delle risposte predefinite, scrivere un messaggio sul tastierino o inviare un vocale.

Potete anche modificare le risposte veloci andando nella dicitura Messaggi all’interno dell’app Watch e premendo su Risposte di default. Per toglierle, invece, dovete disattivare l’opzione spostando la levetta su OFF nella sezione Risposte veloci. Ecco come si fa ad avere WhatsApp su Apple Watch.