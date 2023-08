HowTo

Martina Pedretti | 21 Agosto 2023

WhatsApp

Finalmente su WhatsApp si possono inviare foto e video in alta qualità: ecco come fare da cellulare e PC usando la nuova funzione HD

Su Whatsapp si possono inviare foto e video in alta qualità

WhatsApp sta finalmente lanciando la funzione che permetterà agli utenti di inviare immagini e video in alta qualità sulla piattaforma di messaggistica.

“La condivisione di foto su WhatsApp ha appena ricevuto un aggiornamento“, ha annunciato il CEO di Meta Mark Zuckerberg tramite il suo canale di trasmissione Meta su Instagram. “Ora le potete inviare in HD”.

La funzione verrà implementata in tutto il mondo nelle prossime settimane. Gli utenti potranno inviare immagini di qualità e risoluzione più elevate da Android, iOS o dal Web. I destinatari su qualsiasi piattaforma potranno anche vedere una piccola icona che indica che il contenuto è in HD.

Come annunciato da Meta, il supporto per i video HD è stato lanciato poco dopo quello delle foto, pertanto ora gli utenti possono mandare entrambi in alta qualità.

Ma come funziona? Come si mandano foto e video in HD? Una volta che gli utenti avranno ottenuto la nuova funzionalità, vedranno un’icona scritto HD quando cercano di inviare un contenuto multimediale. Selezionandolo si potranno inviare i media in alta qualità.

Dopo aver toccato l’icona HD appare infatti un menù che offre due opzioni di risoluzione per le foto: qualità standard (1600 x 1052) e qualità HD (4096 x 2692). Per i video invece si può scegliere tra il formato Standard a 864 x 480 pixel e quello HD a 1280 x 720.

Su connessioni lente, i destinatari potranno scegliere di mantenere la versione di qualità standard o passare all’HD. Inoltre, l’invio di contenuti in qualità standard rimarrà l’impostazione predefinita per i mittenti.

Notate bene che con questa opzione i video e le foto occuperanno drasticamente molto più spazio. Pertanto è consigliato di selezionare l’opzione HD solo in caso di necessità.