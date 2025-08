Come inviare messaggi temporanei su WhatsApp

HowTo

Martina Pedretti | 30 Luglio 2025

WhatsApp

Scopri come attivare e usare i messaggi temporanei su WhatsApp per aumentare la privacy delle tue chat. Guida semplice e aggiornata

WhatsApp e messaggi temporanei: la guida semplice per usarli al meglio

WhatsApp continua a introdurre funzioni pensate per rendere la messaggistica più flessibile, privata e sicura. Una di queste è senza dubbio quella dei messaggi temporanei: testi, immagini o file che si autodistruggono dopo un certo periodo di tempo, senza lasciare traccia nella chat.

Ma come si usano esattamente?

Innanzitutto, va detto che i messaggi temporanei non si attivano singolarmente, bensì per ogni conversazione: puoi decidere, per esempio, che con un determinato contatto tutti i messaggi scompaiano automaticamente dopo 24 ore, 7 giorni o 90 giorni. Una volta attivata l’opzione, ogni nuovo messaggio inviato o ricevuto seguirà quella regola. Non vale però per i messaggi precedenti, che resteranno visibili finché non li elimini manualmente.

Per attivare questa funzione, basta entrare in una chat, toccare il nome del contatto in alto e cercare l’opzione “Messaggi effimeri” (oppure “Messaggi temporanei”, a seconda della versione dell’app). Da lì potrai scegliere il tempo di autodistruzione. WhatsApp ti mostrerà anche un avviso per ricordarti che la funzione è attiva.

È importante sapere che, nonostante l’eliminazione automatica, non si tratta di una protezione assoluta: chi riceve il messaggio può comunque fare uno screenshot o inoltrarlo prima che scompaia. WhatsApp sta lavorando a opzioni più restrittive, ma al momento la privacy resta comunque basata sulla fiducia reciproca.

I messaggi temporanei sono disponibili sia nelle chat singole che nei gruppi (dove solo gli amministratori possono attivarli). E sono particolarmente utili per condividere informazioni sensibili, per mantenere la propria cronologia pulita, o semplicemente per avere uno stile di comunicazione più leggero.

In conclusione, se vuoi che una conversazione sparisca senza lasciare segni, questa funzione è un ottimo alleato. Non è un trucco da hacker, ma uno strumento ormai alla portata di tutti. E soprattutto, funziona con un semplice tap.