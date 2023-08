HowTo

Andrea Sanna | 28 Agosto 2023

WhatsApp

Sapete come fare per inviare la posizione in tempo reale su WhatsApp? È più facile di quel che potete immaginare!

WhatsApp, condividi la posizione

Nell’era della tecnologia con WhatsApp c’è un modo davvero semplice per poter spiegare ai propri contatti dove ci si trova in tempo reale. Come? Si chiederà qualcuno poco pratico della piattaforma.

Basta semplicemente inviare la propria posizione geografica su WhatsApp alla persona interessata o a chi si vuole far sapere il posto in cui siete in quel preciso momento. Chiaramente consigliamo di farlo solo ed esclusivamente con persone fidate che conoscete e non con chiunque!

Prima cosa da sapere è come attivare la funzione su WhatsApp, che può avere una durata prestabilita da 15 minuti a un’ora fino ad arrivare a 8 ore. Per fare questo si deve quindi autorizzare il proprio dispositivo mediante le impostazioni ad effettuare questa procedura.

Per abilitare questa opzione è necessario dunque andare su Impostazioni, poi cliccare su “Posizione“ e autorizzare così WhatsApp all’uso. Così si potrà scegliere anche le diverse opzioni di condivisione: “Mai”, “Chiedi ogni volta”, “Consenti solo durante l’uso dell’app”, “Sempre”.

Il procedimento per inviare la posizione

Passiamo ora al procedimento per inviare la propria posizione su WhatsApp. Per farlo sarà necessario seguire alla lettera questi passaggi.

Aprire l’applicazione di WhatsApp.

Scegliere il contatto o anche la chat (singola o di gruppo) a cui inviare la posizione.

Toccare “+”.

Successivamente scegliere “Posizione”.

Il prossimo passo è quello di selezionare “Posizione in tempo reale” o un’altra posizione.

Infine pigiare su “Invia” per condividere la propria posizione.

Come dicevamo si può scegliere anche quanto condividere la propria posizione magari inserire anche una descrizione, di modo da fornire quanto più indicazioni al proprio contatto o gruppo di WhatsApp. Volendo si può anche interrompere la condivisione cliccando su “interrompi condivisione”.

Questi dunque i pochi semplici passaggi per poter tenere aggiornati i propri familiari, partner, amici o colleghi di lavoro nel posto in cui ci si trova in quel momento.

