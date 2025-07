HowTo

Martina Pedretti | 7 Luglio 2025

Scopri come nascondere foto e video su iPhone in modo sicuro. Guida pratica ai metodi migliori per proteggere i tuoi contenuti privati

Hai delle foto o dei video che preferisci tenere lontani da occhi indiscreti? Non sei l’unico. Fortunatamente, iPhone offre diversi strumenti per nascondere contenuti sensibili in modo semplice e sicuro, senza dover scaricare app di terze parti. Che si tratti di scatti personali, documenti o semplicemente file che non vuoi far vedere per sbaglio mentre scorri la galleria, ecco come nascondere foto e video su iPhone in pochi passaggi.

Metodo 1: Usa l’album Nascosti dell’app Foto

Apple ha integrato un album speciale chiamato “Nascosti” direttamente nell’app Foto. Ecco come usarlo:

Come nascondere una foto o un video su iPhone

Apri l’app Foto. Seleziona la foto o il video che vuoi nascondere. Tocca il pulsante di condivisione (il quadrato con la freccia). Scorri verso il basso e seleziona “Nascondi”. Conferma toccando di nuovo “Nascondi foto” o “Nascondi video”.

Ora l’elemento selezionato non sarà più visibile nella tua libreria principale, ma verrà spostato nell’album “Nascosti”.

Metodo 2: Proteggi l’album nascosti con Face ID o Touch ID

A partire da iOS 16, Apple ha reso l’album Nascosti protetto automaticamente da Face ID o Touch ID. Questo significa che anche se qualcuno prende il tuo telefono, non potrà aprirlo senza la tua autorizzazione biometrica.

Come attivare (o controllare) la protezione

Vai in Impostazioni > Foto. Assicurati che sia attiva l’opzione “Usa Face ID” (o Touch ID). Se vuoi, puoi anche disattivare “Mostra album nascosti” per farlo sparire del tutto dalla vista.

Quando questa opzione è disattivata, l’album non comparirà neppure nell’elenco degli album di iPhone. Per riattivarlo, basta tornare nelle impostazioni e riattivare la visualizzazione.

Metodo 3: Usa l’app Note con password

Se vuoi un livello di sicurezza in più, puoi salvare foto o video all’interno di una nota protetta da password. Questo metodo è meno conosciuto ma molto efficace.

Apri l’app Note. Crea una nuova nota e inserisci la foto o il video tramite l’icona della fotocamera. Una volta inserito il contenuto, tocca l’icona dei tre puntini (•••) in alto. Seleziona “Blocca” e imposta una password (oppure usa Face ID o Touch ID). Tocca il lucchetto per chiudere la nota: ora è protetta.

Nota: puoi anche eliminare la foto dalla galleria principale dopo averla salvata nella nota, se vuoi essere sicuro che non resti traccia altrove.

Suggerimenti extra per la sicurezza su iPhone

Elimina dalla cartella “Eliminati di recente” : quando cancelli una foto, ricordati di eliminarla anche da lì.

: quando cancelli una foto, ricordati di eliminarla anche da lì. Non fare backup di foto nascoste su iCloud , se vuoi mantenerle solo in locale.

, se vuoi mantenerle solo in locale. Usa un codice sicuro per il dispositivo e attiva la modalità “Trova il mio iPhone” per proteggere tutto in caso di furto o smarrimento.

Nascondere foto e video su iPhone non è mai stato così semplice. Che tu voglia solo spostare qualche scatto privato dall’occhio altrui, o mettere in sicurezza contenuti importanti, Apple ti offre gli strumenti giusti per farlo in pochi tap — e se serve, ci sono anche soluzioni più robuste. La chiave è sempre una: usare con consapevolezza le opzioni a tua disposizione.