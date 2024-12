HowTo

Nicolo Figini | 28 Novembre 2024

Facebook

Come si può fare a nascondere se si è online su Facebook? Ecco come attivare e disattivare lo stato di attività

Se spesso pensi “non riesco a disattivare lo stato di attività su Facebook” ma vuoi agire nella privacy assoluta, allora questa guida fa al caso tuo. Oggi ti spieghiamo come nascondere se si è online sul social dicendo addio al classico pallino verde.

Nascondere se sei online su Facebook

Capita spesso di non voler essere disturbati sui vari social, non solo da persone che si conoscono poco ma anche dagli amici e dai parenti. Quindi gli utenti si chiedono spesso come nascondere se si è online su Facebook, per esempio.

Oggi ti spieghiamo come si fa a nascondere a qualcuno se sei online pur continuando a navigare in piena tranquillità. Esistono vari modi semplici e veloci che variano, di poco, da un sistema operativo iOS (quindi un iPhone) a un sistema operativo Android.

Aggiungiamo, inoltre, che per riattivare lo stato online su Facebook ti basterà ripetere tutti i passaggi che leggerai al contrario.

Disattivare lo stato di attività su iPhone

Come si fa a restare anonimi su Facebook nascondendo il pallino verde dell’online? Bisogna specificare, prima di tutto, che se ti sei domandato “risulto online su Facebook anche se non sono connesso?“, la risposta è che se sei entrato di recente sul social comparirai lo stesso ‘in verde’.

Ecco perché è un bene sapere come disattivare tale opzione per proteggere la tua privacy. Per nascondere se si è online su Facebook da iPhone, il primo modo è quello di modificare il proprio stato di attività.

Entra nell’app e andate su Impostazioni e privacy, poi Impostazioni. Qui scorri fino a Stato di attività nella sezione Privacy e sposta la levetta su OFF in corrispondenza della dicitura Mostra quando sei attivo. Conferma selezionando Disattiva.

Un altro sistema per non farsi vedere online su Facebook dal cellulare da una persona, invece, è quello di uscire dall’app. Vai su Impostazioni e privacy, Impostazioni e Protezione e accesso. Premi su Mostra e clicca su Esci da tutte le sessioni, quindi pigia sul pulsante Esci.

Infine, da iPhone puoi anche modificare lo stato di Messenger. Come fare? Apri l’app e clicca sulla tua foto profilo, quindi premi su Stato di attività e sposta la levetta su OFF alla dicitura Mostra il tuo stato di attività, poi clicca su Disattiva. Questo perché quando sei online su Facebook lo sei anche su Messenger.

Nascondere l’online su Facebook da Android

Passiamo, ora, come non far vedere se sei online su Facebook da Android. I passaggi sono abbastanza simili a quelli visti poc’anzi, così come le modalità descritte.

Come riporta anche Salvatore Aranzulla, un primo metodo è quello di modificare il proprio stato di attività andando su Impostazioni e privacy e poi Impostazioni. Qui bisogna premere su Stato di attività nella sezione Privacy in modo da spostare la levetta su OFF all’altezza di Mostra quando sei attivo. Conferma l’operazione cliccando su Disattiva.

Altri due metodi sono: uscire da Facebook oppure cambiare lo stato su Messenger. Nel primo caso dovrai uscire dalle sessioni aperte andando sulle Impostazioni, mentre nel secondo caso ti basterà spostare la levetta su OFF nella dicitura Mostra quando sei attivo.

Ecco come nascondere se si è online su Facebook celando il pallino verde.