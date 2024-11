HowTo

26 Novembre 2024

Instagram

Ecco come non far vedere che sei online su Instagram su iPhone, Android e PC

Se tieni alla tua privacy e vuoi muoverti nell’ombra, allora ti spieghiamo come non far vedere che sei online su Instagram. Ecco come rendersi invisibili sul social fotografico.

Come togliere l’online su Instagram

Un’opzione che offre l’applicazione che premette la pubblicazione di foto è quella di nascondere il proprio stato di attività agli occhi più indiscreti. Se vuoi agire nell’ombra e non essere visto, qui di seguito puoi trovare come togliere l’online su Instagram.

Si tratta di un procedimento davvero molto semplice, che non cambia molto neanche a seconda del dispositivo che possiedi. Se avete uno smartphone con sistema operativo Android e se avete in dotazione un iPhone cambierà molto poco.

Se sei pronto a intraprendere questo piccolo viaggio, ecco come non far sapere che sei online su Instagram.

Android e iPhone

Prima di tutto vediamo come togliere l’online da Instagram su Android e iPhone. Devi accedere al tuo profilo attraverso la miniatura in basso a destra e premi sul bottone con le tre linee in alto a desta.

A questo punto, accedi in Impostazioni e attività, per poi fare tap su Messaggi e risposte nelle storie e Mostra stato attività. Accanto a quest’ultima voce devi cambiare la posizione della levetta spostandola su OFF.

Se dovessi cambiare i dea, per tornare alla modalità standard, dovrai seguire questi passaggi su iPhone o Android e spostare la leva su ON. Ovviamente, come spesso accade in questi casi, tutto ciò che fai agli altri si riflette su di te.

Infatti, se deciderai di applicare questa funzione non riuscirai più a vedere lo stato di attività degli account che segui.

Come funziona su PC

Ora che abbiamo capito come si fa a togliere il pallino verde su Instagram da Android e iPhone, proviamo a vedere come rendersi invisibili da PC.

Per iniziare, clicca sull’icona che indica tra linee (in altro a destra del tuo profilo) e vai alla voce Impostazioni. Dopo che ti si apre un nuovo menu indirizzati verso Messaggi e risposte alle storie e poi Mostra lo stato attività.

Accanto a quest’ultima opzione sposta la levetta su OFF e il gioco è fatto. Adesso nessuno potrà più vedere se sei online e lo stesso varrà anche per te verso gli altri. Per ritornare alle impostazioni di default, ti basterà rimettere la leva su ON.

Ecco, dunque, come non far vedere che sei online su Instagram togliendo l’opzione da PC, Android e iPhone.