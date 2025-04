Come non perdere mai il cursore del mouse su Windows

HowTo

17 Aprile 2025

Come ritrovare sempre il cursore del mouse su Windows: trucchi e impostazioni utili

Se ti capita spesso di perdere di vista il cursore del mouse sul tuo portatile Windows, specialmente su uno schermo piccolo, sappi che non sei solo. Tra cursori minuscoli, sfondi troppo simili e interfacce affollate, ritrovare quel piccolo triangolino bianco può trasformarsi in una fastidiosa caccia al tesoro.

Spesso il trucco più semplice è spostare il mouse verso i bordi dello schermo, dove magari si staglia meglio contro uno sfondo a contrasto. Ma diciamoci la verità: funziona solo a volte, richiede tentativi ripetuti e non è una soluzione davvero pratica o affidabile. E se hai provato ad attivare la classica “scia” del mouse, saprai che più che aiutare… può distrarre.

La buona notizia? Windows (sia 10 che 11) ha opzioni nascoste che ti permettono di rendere il cursore sempre visibile e immediatamente rintracciabile, con un piccolo intervento nelle impostazioni. Ecco come fare.

Impostazioni di Windows Apri il menu Start e digita “mouse”, oppure vai su Impostazioni > Accessibilità > Puntatore del mouse e tocco (in Windows 10 si chiama solo “Accessibilità”). Ingrandisci il cursore Soprattutto su portatili con display ad alta risoluzione (come i classici 13 o 14 pollici con 2K o 4K), il cursore standard può sembrare invisibile. Aumentando leggermente la dimensione del puntatore, lo renderai molto più facile da seguire senza rovinare l’estetica del sistema. Cambia il colore in “Invertito” Ecco la vera svolta. Nella stessa schermata, scegli la terza opzione di colore del cursore: “Invertito”. Questa modalità fa sì che il cursore assuma automaticamente un colore a contrasto rispetto allo sfondo, qualunque esso sia. Nero su sfondo chiaro, bianco su scuro, ma anche combinazioni dinamiche quando il cursore si trova sopra aree multicolore. È come avere un evidenziatore automatico sempre attivo.

In alternativa, puoi optare per un colore acceso (tipo rosso o giallo fluo), ma per molti utenti risulta più invasivo e fastidioso durante l’uso quotidiano.

Hai bisogno di un modo rapido per ritrovare il cursore quando resta fermo e invisibile? C’è un’opzione geniale nascosta nel pannello classico.

Torna alle impostazioni mouse e clicca su “Impostazioni aggiuntive del mouse”

Nella nuova finestra, vai alla scheda “Opzioni puntatore”

Spunta l’opzione “Mostra posizione del puntatore quando si preme il tasto Ctrl”

Adesso, ogni volta che premi il tasto Ctrl, comparirà un cerchio animato attorno al cursore per segnalarti dove si trova. Non interferisce con il normale funzionamento del tasto Ctrl, ed è perfetto per situazioni in cui il cursore si mimetizza.

Che tu stia lavorando su un laptop compatto in treno o su un monitor 4K a casa, queste impostazioni ti faranno risparmiare tempo!

