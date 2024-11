HowTo

Nicolo Figini | 5 Novembre 2024

Apple

Sapete come riavviare un iPhone quando si blocca? Ecco che cosa fare quando non funziona. Tutto sul riavvio forzato

Oggi vi riveliamo come riavviare un iPhone quando si blocca e non sembra più dare segni di vita. Vi siete mai chiesti come fare quando il touch del vostro iPhone non funziona? Ecco il segreto del riavvio forzato.

iPhone, come riavviarlo quando si blocca

Vi è mai capito di non riuscire più a utilizzare il vostro smartphone Apple perché ha deciso di bloccarsi e non rispondere più ai vostri comandi? Quella sensazione di panico, almeno una volta nella vita, è capitata a tutti ma non dovete temere perché può capitare. Siamo qui per spiegarvi come riavviare un iPhone quando si blocca.

A seconda del modello che sia ha tra le mani, esistono vari modi per ricorrere al riavvio forzato o a quello normale. Può capitare, infatti, che ci si domandi come fare quando il touch del proprio iPhone non funziona e, di conseguenza non si spegne più. Ecco alcuni trucchi su come riavviare l’iPhone senza usare i tasti dello schermo.

Partiamo dai modelli meno recenti, ovvero quelli SE di prima generazione, il 5 o i modelli precedenti. Come riporta anche il sto della Apple, in questo caso, dovete tenere premuto il tasto superiore finché non si visualizza il cursore di spegnimento, poi basta trascinarlo e attendere circa 30 secondi. Per riaccenderlo, cliccare sullo stesso tasto.

Per riavviare gli iPhone 6, 7, 8 o SE di seconda o terza generazione, invece, dovete tenere premuto il tasto laterale finché non compare il cursore di spegnimento. Trascinatelo, aspettate 30 secondi e poi riaccendete lo smartphone con lo stesso pulsante.

Ma come riavviare un iPhone X, 11, 12, 13, 15 e 16? In questo caso dovete premere contemporaneamente un tasto del volume e quello laterale. Il procedimento sarà lo stesso: dopo aver trascinato il cursore di spegnimento attendete 30 secondi per poi riaccenderlo.

Il riavvio forzato

Ma cosa fare quando un iPhone si blocca e nemmeno i metodi appena visti risolvono il problema? In questo caso, come già accennato in precedenza, si ricorre al riavvio forzato.

Questa tecnica prende in considerazione gli iPhone che hanno come sistema operativo iOS 16, iOS 17 e iOS 18. Come riavviare un iPhone impallato? Ebbene, le istruzioni sono molto semplici e rapide da seguire.

Prima di tutto dovete premere e rilasciare velocemente il tasto per alzare il volume. Poi dovete fare la stessa cosa con il pulsante per abbassare il volume. Dopodiché tenete premuto il pulsante laterale e, infine, rilasciatelo non appena vedrete comparire il logo Apple. In questo modo avrete attuato il riavvio forzato del telefono.

Ecco come riavviare un iPhone quando si blocca. Lo sapevate già? Speriamo che questa guida vi sia stata utile.