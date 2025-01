Come rimuovere il proprio tag dai post spam di Instagram

HowTo

Martina Pedretti | 6 Gennaio 2025

Instagram

Scopri come rimuovere il tag dai post spam di Instagram in pochi semplici passaggi e proteggiti dai tag indesiderati impostando restrizioni sul tuo profilo.

Se sei stato taggato in un post di Instagram da uno sconosciuto, probabilmente si tratta di spam. Molti utenti ricevono tag indesiderati da account che promuovono prodotti contraffatti o servizi poco affidabili. Fortunatamente, rimuovere questi tag è facile e veloce. Ecco come fare.

Rimuovere il tag da un post spam

Scopriamo quindi come rimuovere il proprio tag dai post Instagram indesiderati:

Apri l’app Instagram e vai alla sezione Tag del tuo profilo (quella con l’icona dell’omino). Seleziona la foto o il video in cui sei stato taggato. Tocca i tre puntini nell’angolo in alto a destra del post e scegli Opzioni del post. Seleziona Rimuovi il mio tag dal post.

In pochi clic, sarai rimosso dal post. In alternativa, puoi cliccare sull’icona in basso a sinistra del post per visualizzare chi è stato taggato, trovare il tuo nome e seguire i passaggi precedenti per rimuovere il tag.

Rimuovere il tag da una Storia

Purtroppo, se sei stato taggato in una storia di Instagram, non hai la possibilità di rimuovere il tag da solo. Instagram consiglia di contattare l’utente che ha pubblicato la storia o di segnalarla, ma è improbabile che uno spammer collabori.

Il modo più sicuro per agire è presentare una segnalazione a Instagram. Anche se l’assistenza potrebbe non rispondere prima che la storia scompaia (le storie durano 24 ore), potresti riuscire a ottenere la rimozione se la storia viene salvata nei punti salienti dell’account spam.

Come evitare di essere taggati nello spam

Per evitare di essere taggato in post spam, puoi limitare chi ha il permesso di taggarti:

Vai su Impostazioni di Instagram. Seleziona Tag e menzioni nella sezione Come gli altri possono interagire con te. Imposta l’opzione su Consenti tag solo dalle persone che segui.

Così facendo, sarai taggato solo da amici o persone che approvi.

In sintesi, sebbene i tag spam su Instagram possano essere fastidiosi, rimuoverli richiede solo pochi secondi. Per una maggiore protezione, impostare restrizioni sui tag può prevenire ulteriori inconvenienti in futuro.