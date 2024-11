HowTo

Nicolo Figini | 6 Novembre 2024

Apple

Come potete scaricare le app su Apple Watch? Ecco come averle e quali si possono mettere

Avete appena comprato uno smartwatch e volete sapere come scaricare le app su Apple Watch? Ecco la guida che vi spiega anche quali app si possono mettere su Apple Watch.

Apple Watch, come scaricare le app

Dopo essersi assicurati di avere una buona connessione Internet e che il vostro smartwatch sia collegato all’iPhone desiderato, possiamo iniziare a parlare di come scaricare le app da Apple Watch.

Indossatelo al polso e sbloccatelo, poi accedete al menu tramite la Digital Crown e avviate l’App Store.. Selezionate la categorie che più vi interessa scorrendo la lista oppure digitate il nome dell’applicazione.

A questo punto, selezionate il nome e cliccate su Ottieni oppure sul prezzo, nel caso in cui sia gratuita o a pagamento. Autorizzate l’esecuzione dell’operazione pigiando due volte sul testo laterale e il gioco è fatto.

Ma perché non ho WhatsApp su Apple Watch? La risposta è che non esiste un’applicazione in questo caso e potrete solamente duplicare le notifiche. Ecco quali app si possono mettere su Apple Watch.

Come scaricare le app da iPhone

Ma come avere tutte le app su Apple Watch scaricandole tramite iPhone? Anche in questo caso il procedimento è molto semplice perché per installare le applicazioni vi basterà accedere all’App Store pigiando sull’icona nella home.

In seguito, potete scorrere la lista oppure andare nella barra di ricerca per scovare ciò che più desiderate. A questo punto, non vi bastare fare altro che pagare o cliccare su Installa e premere due volte sul tasto laterale dell’iPhone per confermare.

In automatico, l’app verrà installata sullo smartphone e anche su Apple Watch. Ma come fare se non riesco a scaricare le app su Apple Watch? Ecco la soluzione.

La soluzione se non riesco a scaricare le app su Apple Watch

Mettiamo il caso che abbiamo uno smartwatch ma non riusciamo in alcun modo a scaricare e installare delle applicazioni. Quale soluzione possiamo cercare? Il sito di Salvatore Aranzulla, per esempio, offre una serie di possibilità.

Prima di tutto, cercate di capire se avete compiuto tutte le operazioni preliminari come avreste dovuto. Altrimenti potete ricorrere al riavvio dell’orologio oppure, nel peggiore dei casi, fare il reset del dispositivo.

Assicuratevi di aver aggiornato del tutto l’app Watch, perché anche questo potrebbe portare a dei malfunzionamenti in generale. Se invece, il problema è che le app non vengono scaricate dall’iPhone all’orologio, forse, è perché è disabilitata l’installazione automatica.

Per risolvere, dunque, dovrete andare sull’app Watch, recarvi alla dicitura Generali e mettere su ON la levetta accanto all’opzione Installazione automatica app.