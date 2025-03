Come scaricare i messaggi vocali da WhatsApp

HowTo

Martina Pedretti | 5 Marzo 2025

WhatsApp

Ti sei mai chiesto come si fa a scaricare i messaggi vocali da WhatsApp? Ecco come si può fare da Android e da iPhone

Scaricare i messaggi vocali da WhatsApp è una necessità comune per molti utenti che vogliono conservare importanti conversazioni audio. Sebbene l’app non offra un’opzione diretta per scaricare le note vocali, esistono diversi metodi per farlo, a seconda del dispositivo utilizzato.

Su Android

I messaggi vocali di WhatsApp vengono salvati automaticamente nella memoria del telefono. Per recuperarli:

Apri un file manager (come Google Files o un’app di gestione file preinstallata). Vai su Memoria interna > WhatsApp > Media > WhatsApp Voice Notes. Qui troverai le registrazioni in formato .opus, che puoi riprodurre con app compatibili o convertire in MP3 con strumenti online.

Un altro metodo semplice è inoltrare il messaggio vocale a un’email o a un altro servizio cloud come Google Drive.

Su iPhone

Su iOS, i file vocali non sono accessibili direttamente, ma puoi salvarli in questo modo:

Apri la chat di WhatsApp contenente il messaggio vocale. Tieni premuto il messaggio e seleziona Inoltra. Tocca l’icona della condivisione e scegli Salva su File o invia il file via email.

In alternativa, puoi usare WhatsApp Web:

Apri WhatsApp Web sul tuo browser. Accedi alla chat con il messaggio vocale. Clicca sulla freccia accanto al messaggio e seleziona Salva con nome per salvarlo sul PC.

Seguendo questi passaggi, puoi facilmente scaricare e conservare i tuoi messaggi vocali di WhatsApp per uso personale.