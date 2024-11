HowTo

Nicolo Figini | 25 Novembre 2024

Telegram

Non riesci più a scrivere a un vostro contatto? Forse potresti essere stato bloccato da questa persona. Ecco come scoprire se sei stato bloccato su Telegram.

Scoprire se sei stato bloccato tu Telegram

Sei sull’app di messaggistica istantanea e stai parlando con un tuo contatto fino a quando non riesci più a ricevere una risposta oppure la sua chat risulta misteriosamente sparita. Cosa è successo? Forse questa persona ha deciso di non volere più niente a che fare con te e ti ha bloccato.

Ma come fare ad averne la certezza? Per scoprire se sei stato davvero bloccato su Telegram devi raccogliere alcuni indizi. Prima di tutto, se fino a poco prima visualizzava subito i messaggi e adesso ha solo una spunta, forse è successo davvero.

Un altro campanello d’allarme è la sparizione dell’immagine del profilo che fino a pochi secondi fa era presente. Certo, potrebbe averla tolta e quindi è sempre bene dare il beneficio del dubbio prima di saltare a conclusioni affrettate.

Ma non finisce qui perché per scoprire se sei stato bloccato su Telegram puoi anche provare a chiamare il contatto. Se questa viene inoltrata, allora non sentirai alcuno squillo e ti verrà mostrata la scritta Occupato.

Infine, se ti domandi “perché non vedo il suo ultimo accesso?“, la riposta potrebbe essere che ti ha bloccato e inoltre non potrai più vedere l’utente online. Quanto dura il blocco su Telegram? A deciderlo sarai solo tu.

Ecco come si fa a vedere se qualcuno ti ha bloccato su Telegram. Ma passiamo, ora a vedere, come puoi tu bloccare un contatto.

Come bloccare un contatto

Ti sei mai domandato cosa vede una persona quando la blocchi su Telegram? Ora che abbiamo capito come scoprire chi ti ha bloccato, possiamo andare avanti e analizzare come bloccare un contatto sul nostro dispositivo, che sia Android o iPhone.

In entrambi i casi devi accedere a Telegram e avviarti verso la sezione Contatti. A questo punto, fai clic sul nome di chi vuoi bloccare e fai tap sull’icona con i tre puntini. Seleziona Blocca utente e conferma la tua scelta.

Se, invece, vuoi bloccare un contatto che non fa parte dei tuoi amici puoi accedere direttamente alla sua chat e selezionale Blocca in alto sotto al suo nome. Ecco, ora, qual è il procedimento per sbloccare un contatto su Telegram.

Come sbloccare un contatto su Telegram

Sbloccare un contatto su Telegram è semplice tanto quanto bloccarlo. Per quanto riguarda il sistema Android devi cliccare sulle Impostazioni interne dell’app, proseguire su Privacy e sicurezza e Utenti bloccati. Seleziona i tre puntini accanto al nome desiderato e premi Sblocca.

Per quanto riguarda l’iPhone, invece, premete sull’icona dell’ingranaggio dentro l’applicazione e proseguite verso Privacy e sicurezza e Utenti bloccati. Scegliete il nome e pigiate su Sblocca.

Ricordiamo, infine, che non è possibile mandare messaggi a una persona che ti ha bloccato e non è possibile nemmeno sbloccarsi se qualcuno ti blocca. Inoltre, se blocchi un contatto non ti arriveranno i messaggi perché la persona non ti vedrà più.