Martina Pedretti | 17 Maggio 2024

Vuoi scoprire quando hai aperto il tuo profilo Instagram? Ecco come e dove trovare la data di creazione del proprio account

Quando hai aperto il tuo profilo Instagram? Scopri la data di creazione

Se sei curioso di scoprire la data di creazione del tuo profilo Instagram, sei nel posto giusto. Instagram mostra questa informazione direttamente nell’app, e così potrai risalire a quando hai aperto il tuo account. In questo articolo, ti guideremo attraverso i passi per scoprire la data in cui hai aperto il tuo profilo.

Scoprire la data di creazione del tuo profilo Instagram è un processo accessibile sia per gli utenti Android che per quelli iOS, ed è perfino possibile farlo dal vostro computer. Ecco come fare:

Accedi all’app o al sito web: Avvia l’app Instagram sul vostro dispositivo o visitate il sito web tramite il browser di vostra scelta. Effettua l’accesso: Se richiesto, effettua l’accesso all’account inserendo le credenziali. Raggiungi il tuo profilo: Una volta connesso, vai al tuo profilo. Sull’app, trovi la foto in basso a destra, mentre sul computer, in alto a destra. Esplora il menu delle opzioni: Clicca sull’icona con tre linee orizzontali, situata in alto a destra (su smartphone) o in basso a sinistra (su computer). Naviga nella cronologia account: Seleziona “La tua attività” e poi “Cronologia account“. Applica il filtro: Ordina le attività dalla meno recente alla più recente utilizzando il filtro. Così facendo la data di creazione del profilo apparirà in cima alla lista. Qui appare quindi scritto “Account creato” insieme alla data di nascita del profilo.

Scoprire la data di creazione del profilo Instagram di altre persone

Ora che avete imparato come trovare la data di creazione del vostro profilo Instagram, potreste sentirvi tentati di scoprire la stessa informazione per gli account di altre persone. La buona notizia è che il processo è simile, indipendentemente dal dispositivo che utilizzate o dal fatto che stiate usando un computer. Ecco come procedere: