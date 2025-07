Come scoprire se qualcuno usa il tuo Wi-Fi e i dispositivi connessi

HowTo

Martina Pedretti | 24 Luglio 2025

wi-fi

Pensi che qualcuno stia usando il tuo Wi-Fi? Ecco come scoprire tutti i dispositivi connessi alla tua rete

Hai notato che la tua connessione Wi-Fi è più lenta del solito? Le pagine si caricano lentamente o lo streaming va a scatti? Potrebbe esserci qualcuno che sta usando la tua rete senza permesso. Fortunatamente, esistono metodi semplici e veloci per vedere tutti i dispositivi connessi al tuo Wi-Fi e proteggere la tua rete.

Come controllare i dispositivi connessi alla tua rete Wi-Fi

Accedi al pannello del tuo router

Apri un browser e digita l’indirizzo IP del tuo router. Accedi con le credenziali del router, che spesso si trovano sotto il dispositivo o nel manuale. Cerca la sezione “Dispositivi connessi” o “Elenco client”

Ogni router ha una sezione dedicata dove puoi vedere l’elenco completo di tutti i dispositivi attualmente connessi, con tanto di nome del dispositivo, indirizzo IP e MAC address. Identifica dispositivi sospetti

Controlla se ci sono dispositivi che non riconosci. Se trovi nomi strani o indirizzi non familiari, potresti avere un “ladro di Wi-Fi”. Usa app gratuite per semplificare il processo

Se non vuoi accedere al router manualmente, puoi usare app gratuite come: Fing (iOS/Android)Net AnalyzerWho is on my WiFi Queste app ti mostrano in pochi secondi tutti i dispositivi connessi.

Come proteggere la tua rete Wi-Fi

Cambia la password del Wi-Fi

Se hai rilevato accessi non autorizzati, cambia subito la password e scegline una sicura, con lettere maiuscole, numeri e simboli.

Se hai rilevato accessi non autorizzati, cambia subito la password e , con lettere maiuscole, numeri e simboli. Attiva la crittografia WPA3 o WPA2

Evita di usare la crittografia WEP, ormai obsoleta e facilmente violabile.

Evita di usare la crittografia WEP, ormai obsoleta e facilmente violabile. Disattiva l’SSID broadcast (opzionale)

Nascondere il nome della rete può essere un piccolo strato di protezione in più, ma attenzione: chi sa dove guardare potrà comunque trovarla.

Nascondere il nome della rete può essere un piccolo strato di protezione in più, ma attenzione: chi sa dove guardare potrà comunque trovarla. Aggiorna il firmware del router

Un router aggiornato è più sicuro contro accessi non autorizzati e vulnerabilità.

Controllare regolarmente chi è connesso alla tua rete Wi-Fi è un’ottima abitudine per mantenere la tua connessione veloce e sicura. Bastano pochi minuti per individuare eventuali intrusi e proteggerti da consumi non autorizzati o violazioni della privacy.