Come scoprire se un video è fatto con l’intelligenza artificiale

HowTo

Martina Pedretti | 27 Gennaio 2025

intelligenza artificiale

Viviamo in un’era in cui l’intelligenza artificiale generativa può creare video di altissima qualità. Sebbene queste tecnologie siano spesso utilizzate per scopi legittimi, sono anche strumenti potenti per diffondere disinformazione. Riconoscere un video generato dall’AI può proteggerci da truffe e manipolazioni. Ecco alcuni consigli per distinguere i video reali da quelli artificiali.

Cerca filigrane ed etichette di avviso

Alcuni video generati dall’intelligenza artificiale includono filigrane o avvisi che segnalano la loro origine.

Filigrane : Spesso presenti nell’angolo del video, possono essere piccole icone o marchi visibili. Sebbene possano essere rimosse, l’eliminazione manuale è complessa e può lasciare tracce visibili come distorsioni o artefatti.

: Spesso presenti nell’angolo del video, possono essere piccole icone o marchi visibili. Sebbene possano essere rimosse, l’eliminazione manuale è complessa e può lasciare tracce visibili come distorsioni o artefatti. Etichette di piattaforma: App come Facebook e Instagram a volte includono un’opzione di “informazioni sull’intelligenza artificiale” per segnalare che il contenuto è stato creato o modificato tramite AI.

Analizza la fisica e i movimenti

Un segnale evidente di video generati dall’intelligenza artificiale è l’incapacità di replicare perfettamente la fisica del mondo reale.

Movimenti strani : Gli oggetti o le persone potrebbero muoversi in modo innaturale, come arti che si piegano in direzioni impossibili o animali che attraversano superfici senza rispettare le leggi della gravità.

: Gli oggetti o le persone potrebbero muoversi in modo innaturale, come arti che si piegano in direzioni impossibili o animali che attraversano superfici senza rispettare le leggi della gravità. Incongruenze nella luce e ombre : Le fonti di luce potrebbero essere incoerenti, con ombre mancanti o posizionate in modo errato.

: Le fonti di luce potrebbero essere incoerenti, con ombre mancanti o posizionate in modo errato. Fluidezza innaturale: I movimenti potrebbero essere troppo fluidi o perfetti, mancando delle piccole esitazioni tipiche degli esseri umani e degli animali reali.

Fai attenzione ai dettagli imperfetti

I piccoli dettagli sono spesso il punto debole dell’AI.

Dita e mani : L’intelligenza artificiale tende a sbagliare con le mani, creando dita in più o proporzioni sbagliate.

: L’intelligenza artificiale tende a sbagliare con le mani, creando dita in più o proporzioni sbagliate. Testo illeggibile : Qualsiasi testo presente in un video (cartelli, loghi, scritte) potrebbe essere confuso o non leggibile correttamente.

: Qualsiasi testo presente in un video (cartelli, loghi, scritte) potrebbe essere confuso o non leggibile correttamente. Superfici e pattern: I motivi su abiti o oggetti possono sembrare innaturali, ripetitivi o distorti.

Verifica affermazioni straordinarie

L’intelligenza artificiale viene spesso usata per creare video che sembrano assecondare paure o credenze personali.

Scetticismo : Se un video sembra confermare una narrativa straordinaria o incredibile, verifica attraverso fonti affidabili.

: Se un video sembra confermare una narrativa straordinaria o incredibile, verifica attraverso fonti affidabili. Controlla altre fonti: Se un video suggerisce eventi significativi o controversi, cerca notizie o reportage affidabili che ne parlino.

Se sospetti che un video sia generato dall’AI, evita di condividerlo senza ulteriori verifiche. Una semplice condivisione può contribuire alla diffusione della disinformazione.