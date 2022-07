Su Spotify arriva la funzione per scoprire quale canzone ti salverebbe da Vecna: come attivare la playlist contro il villain di Stranger Things

Su Netflix il 1° luglio ha debuttato il volume 2 di Stranger Things 4. Per l’occasione Spotify ha rilasciato una funzione che ti dice quale canzone ti salverà da Vecna, villain di questi episodi. Ecco come fare per scoprire la propria playlist.

Per scoprire quale canzone ti salverebbe dalla maledizione di Vecna è necessario cliccare su questo link. L’unica prerogativa è quella di avere ovviamente attivo un account Spotify. Ti si aprirà una playlist, il cui primo brano è la canzone che ti salverà dal terribile villain di Stranger Things. L’annuncio di questa novità è stato condiviso su tutti i canali social della serie.

Ora che hai cliccato il link puoi ascoltare tutta la playlist fatta dalle canzoni che ascolti di più e che Spotify sostiene ti potrebbero salvare dalla maledizione. Se sono tutte uscite dopo gli anni ’80 non sappiamo quanto saresti potuto resistere in Stranger Things, ma sicuramente i tuoi amici avrebbero fatto di tutto per aiutarti.

Per vedere Stranger Things basta collegarsi al proprio account Netflix, ora che sono usciti entrambi i volumi della stagione 4.

