Nicolo Figini | 27 Novembre 2024

WhatsApp

Siete curiosi di scoprire come si fa a silenziare una chat su WhatsApp? Ecco come attivare o disattivare le notifiche

Non volete rispondere subito ai messaggi che vi vengono inviati e non volete nemmeno essere disturbati dalle notifiche? Ecco come si a silenziare una chat o un gruppo su WhatsApp.

Silenziare una chat su WhatsApp da iPhone e Android

Esistono vari modi per fare in modo di non essere disturbati dalle persone che vi scrivono in continuazione dei messaggi. Come silenziare una chat o un WhatsApp su iPhone e Android?

Il primo metodo è semplice perché uguale per entrambi i sistemi operativi. Vi basta tenere premuta la conversazione interessata con un dito e poi cliccare su Silenzia. Qui potrete decidere se mutarla per 8 ore, una settimana o sempre.

Se, invece, volete disattivare le notifiche in generale sull’app nel caso in cui abbiate un Android dovete andare su Impostazioni , Notifiche e spostare la levetta su OFF alla voce Toni e messaggi. La stessa cosa vale per i gruppi se volete disfarvi delle Notifiche a scomparsa.

Se però avete a disposizione un iPhone, dovete andare su Impostazioni e poi Notifiche. Qui scegliete Notifiche messaggi e Notifiche gruppo, poi spostate la levetta su OFF alla voce Mostra notifiche.

Ecco come silenziare una chat o un gruppo su WhatsApp. Vi informiamo anche che questo è un modo per ricevere i messaggi senza bloccare. Ma adesso passiamo a vedere come fare tutto ciò tramite computer.

Come disattivare le notifiche su PC

Come silenziare un singolo contatto su WhatsApp per poter ignorare una persona senza essere disturbati dal suono delle notifiche? Anche in questo caso i passaggi sono davvero molto semplici e simili a quanto visto poc’anzi.

Dovete, prima di tutto, aprire WhatsApp Web sul vostro desktop e collegarvi tramite il QR code che vi compare davanti agli occhi. Adesso selezionate, con il testo destro del mouse, la chat che volete mutare e cliccate su Silenzia notifiche.

Adesso potete scegliere la durata, la quale vi permette di ignorare una persona (o un gruppo) per 8 ore, 1 settimana o sempre. Attenzione però, perché riceverete lo stesso una notifica nei gruppi se qualcuno vi dovesse menzionare.

Togliere le notifiche su WhatsApp può essere utile, soprattutto di notte, e c’è una bella differenza tra bloccare e silenziare. Nel primo caso gli utenti se ne accorgeranno per forza di cose, mentre nel secondo no.

Ecco che cosa vuol dire silenziare una chat su WhatsApp. Vogliamo rispondere anche alla domanda “cosa vede un contatto silenziato su WhatsApp?“. La risposta è che le persone che deciderete di mutare non sapranno mai ciò che avete fatto, dunque la persona interessata non se ne accorge.