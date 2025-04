Come trasformare le Live Photo di iPhone in brevi video

HowTo

Martina Pedretti | 16 Aprile 2025

Forse non lo sapevi ma Apple permette di trasformare le Live Photo di iPhone in brevi video da condividere sui social: ecco come fare

Scopri come trasformare le Live Photo in video

Hai mai scattato una Live Photo con il tuo iPhone e desiderato trasformarla in un video da condividere sui social? Apple ha recentemente pubblicato un video guida per spiegare come fare, e la procedura è sorprendentemente semplice. Le Live Photo, che catturano 1,5 secondi prima e dopo lo scatto, possono infatti diventare brevi video da salvare o inviare ai tuoi contatti in pochi passaggi.

Ecco come fare:

Apri l’app Foto sul tuo iPhone o iPad. Tocca la scheda “Album” in basso. Scorri verso il basso fino alla sezione “Tipi di file multimediali” e seleziona Live Photo. Scegli la Live Photo che vuoi trasformare in video. Tocca il pulsante con i tre puntini in alto a destra. Seleziona “Salva come video”.

Fatto! Il nuovo video verrà automaticamente salvato nel tuo album “Recenti”. Invece la Live Photo originale rimarrà intatta nell’album dedicato.

Questo metodo è perfetto se vuoi condividere facilmente una Live Photo su piattaforme che non supportano questo formato, come alcune app di messaggistica o social network. Trasformandola in video, potrai anche modificarla con le app di editing video o unirla ad altri contenuti.

È importante ricordare che, se sei già all’interno di un album diverso, dovrai toccare nuovamente “Album” in alto a sinistra per tornare alla schermata principale e accedere alla sezione dei “Tipi di file multimediali“.

Ecco il video: