HowTo

Martina Pedretti | 12 Giugno 2025

Scopri come trasformare il tuo smartphone in un hotspot mobile per condividere la connessione internet con altri dispositivi.

Come trasformare il tuo telefono in un hotspot mobile: internet ovunque in pochi tocchi

La tua connessione di casa non funziona? Il Wi-Fi del bar sotto casa è improvvisamente sparito? Nessun problema: con pochi semplici passaggi puoi trasformare il tuo smartphone in un hotspot mobile, condividendo la connessione dati con altri dispositivi come laptop, tablet o altri telefoni.

In situazioni come quelle elencante, sapere come attivare un hotspot può salvare la giornata. Tieni presente che il tethering consuma batteria e traffico dati: porta con te un power bank e monitora il tuo piano tariffario per evitare sorprese.

iPhone e iPad

Per attivare l’hotspot movile su iPhone o iPad:

Vai in Impostazioni > Hotspot personale (oppure Impostazioni > Cellulare > Hotspot personale). Attiva l’opzione “Consenti ad altri di accedere”. Annota la password Wi-Fi generata automaticamente oppure inseriscine una nuova personalizzata. Sul dispositivo da connettere, apri il menu Wi-Fi, seleziona il tuo iPhone e inserisci la password.

Puoi anche:

Attivare l’hotspot dal Centro di Controllo .

. Usare Bluetooth o un cavo USB per condividere la connessione.

o un per condividere la connessione. Con In famiglia, consentire l’accesso automatico a membri del nucleo familiare.

Dispositivi Android

Il procedimento varia a seconda del produttore e della versione di Android, ma generalmente si trova in:

Samsung : Impostazioni > Connessioni > Hotspot mobile e tethering > Hotspot mobile

: Impostazioni > Connessioni > Hotspot mobile e tethering > Hotspot mobile Pixel : Impostazioni > Rete e Internet > Hotspot e tethering > Hotspot Wi-Fi

: Impostazioni > Rete e Internet > Hotspot e tethering > Hotspot Wi-Fi Motorola: Impostazioni > Rete e Internet > Hotspot e tethering

Oppure cerca direttamente “hotspot” nella barra di ricerca delle Impostazioni.

Una volta attivato, vedrai il nome della rete e la password da inserire sul dispositivo che vuoi collegare.

Alternative: hotspot da laptop o dispositivo dedicato

Se non puoi usare il telefono, sappi che:

Puoi trasformare un laptop in un hotspot Wi-Fi , utile se è connesso via Ethernet.

, utile se è connesso via Ethernet. Esistono hotspot Wi-Fi portatili dedicati, ideali per chi lavora in mobilità e ha bisogno di connettività stabile per tutto il giorno.

L’hotspot mobile è una funzione potente, semplice da attivare e utile in moltissime situazioni. Basta qualche tocco per restare connessi anche quando tutto il resto fallisce. Ma attenzione a non esagerare con il consumo dati e non dimenticare il caricabatterie!