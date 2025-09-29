Come usare il Back Tap su iPhone: attiva funzioni toccando il retro del telefono

HowTo

Martina Pedretti | 29 Settembre 2025

iPhone

Scopri come attivare Back Tap su iPhone e trasformare il retro del telefono in un pulsante nascosto per screenshot, torcia e comandi rapidi

Come usare il Back Tap su iPhone: la funzione nascosta che semplifica la vita

Non tutti lo sanno, ma sul retro del tuo iPhone c’è un “tasto invisibile” che può rendere più semplice la tua quotidianità. Si chiama Back Tap (in italiano “Tocco posteriore”) ed è una funzione introdotta da Apple a partire da iPhone 8, pensata inizialmente come strumento di accessibilità ma diventata presto una vera scorciatoia segreta.

In pratica, basta dare due o tre tocchi leggeri sul retro del telefono per attivare azioni immediate: scattare uno screenshot, aprire il centro notifiche, accendere la torcia o perfino avviare un comando rapido creato con l’app Comandi. È un po’ come avere due nuovi pulsanti aggiuntivi che nessuno vede, ma che tu puoi configurare come vuoi.

Per attivare Back Tap basta andare nelle Impostazioni, aprire la sezione Accessibilità, entrare in Tocco e poi scorrere fino a trovare “Tocco posteriore”. Qui puoi scegliere se associare un’azione al doppio tocco o al triplo tocco e decidere cosa far fare al tuo iPhone con quel semplice gesto. Da quel momento, ogni volta che batti due o tre volte sul retro, il comando partirà all’istante.

Le possibilità sono tante: c’è chi usa il doppio tocco per lo screenshot (comodissimo quando hai una sola mano libera), chi lo associa alla torcia, chi lo sfrutta per aprire un’app che usa spesso o ancora per attivare una scorciatoia personalizzata, come inviare la propria posizione a un contatto di fiducia o avviare subito la playlist preferita.

Il bello è che questa funzione funziona anche con la custodia, purché non sia troppo rigida o spessa. Se noti che non risponde bene, il consiglio è di fare una prova senza cover per capire se dipende da quella.

Insomma, il Back Tap è una di quelle funzioni “nascoste” che pochi conoscono ma che, una volta provate, diventano parte delle abitudini quotidiane. Due tocchi sul retro dell’iPhone e hai un mondo di azioni a portata di dito: semplice, veloce e totalmente personalizzabile.