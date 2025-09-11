Come usare la modalità Focus per concentrazione o lavoro su iPhone

HowTo

Martina Pedretti | 11 Settembre 2025

iPhone

In un mondo sempre connesso, le notifiche costanti possono distrarci nei momenti in cui abbiamo più bisogno di concentrazione, come durante lo studio o le attività lavorative. Apple ha pensato a questo problema introducendo la modalità Focus su iPhone, uno strumento potente che permette di gestire le interruzioni e rimanere concentrati su ciò che conta davvero.

Cos’è la modalità Focus di iPhone?

La modalità Focus è una funzione di iOS che consente di filtrare le notifiche e personalizzare il telefono in base alle tue attività. Puoi creare diversi profili, come Lavoro, Studio, Relax o Sonno, e decidere quali app o contatti possono inviarti notifiche durante quel periodo. In pratica, trasformi il tuo iPhone in uno strumento di produttività, eliminando distrazioni inutili.

Come attivare la modalità Focus

Apri le Impostazioni sul tuo iPhone; Tocca Focus. Qui vedrai alcune modalità già predefinite come Lavoro, Non disturbare e Sonno, oppure potrai crearne una nuova. Seleziona la modalità che vuoi attivare o premi + per crearne una personalizzata.

Personalizzare la modalità Focus

Una volta scelta la modalità, puoi configurarla in base alle tue esigenze:

Permettere notifiche solo da alcune persone : puoi selezionare amici, colleghi o familiari che potranno contattarti anche quando Focus è attivo.

: puoi selezionare amici, colleghi o familiari che potranno contattarti anche quando Focus è attivo. Consentire notifiche di alcune app : ad esempio, solo le email di lavoro o le app di produttività, mentre social e giochi vengono silenziati.

: ad esempio, solo le email di lavoro o le app di produttività, mentre social e giochi vengono silenziati. Personalizzare la schermata Home e la schermata di blocco: puoi nascondere app che potrebbero distrarti o mostrare solo quelle utili.

Attivazione automatica

La comodità della modalità Focus sta anche nella possibilità di programmarla o farla attivare automaticamente. Puoi decidere che il profilo Lavoro si attivi ogni mattina dalle 9 alle 17, oppure che la modalità Relax parta appena arrivi a casa. In questo modo, il telefono diventa un alleato della tua produttività senza che tu debba ricordarti di attivarlo manualmente.

Suggerimenti pratici

Usa Focus insieme al calendario : attiva la modalità Lavoro quando hai riunioni o scadenze importanti.

: attiva la modalità Lavoro quando hai riunioni o scadenze importanti. Combina più modalità : ad esempio, una modalità Studio per i momenti di lettura o apprendimento e una modalità Sonno per la notte.

: ad esempio, una modalità Studio per i momenti di lettura o apprendimento e una modalità Sonno per la notte. Monitora le tue abitudini: iOS tiene traccia di quante notifiche vengono silenziate, così puoi capire quanto tempo hai guadagnato in concentrazione.

La modalità Focus è più di una semplice funzione: è uno strumento per riprendere il controllo del tuo tempo e delle tue energie mentali. Attivarla significa creare spazi liberi dalle distrazioni e migliorare davvero la tua produttività, sia a lavoro che nello studio.