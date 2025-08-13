Come usare Netflix Party per guardare film con gli amici a distanza

HowTo

Martina Pedretti | 13 Agosto 2025

netflix

Scopri come funziona Teleparty, l’ex Netflix Party, per vedere film e serie su Netflix in sincronia con gli amici e chattare in tempo reale

Guardare Netflix con gli amici a distanza: guida facile a Teleparty

Guardare un film o una serie insieme agli amici è un piacere che non passa mai di moda, ma quando non ci si può incontrare di persona diventa più complicato. Per fortuna, c’è Netflix Party — oggi conosciuto come Teleparty — un’estensione per browser che ti permette di sincronizzare la riproduzione su Netflix (e anche su altre piattaforme) e chattare in tempo reale, come se foste tutti sullo stesso divano.

Per iniziare, apri Google Chrome sul tuo computer e vai sul sito ufficiale di Teleparty. Scarica l’estensione e installala: in pochi secondi vedrai comparire una piccola icona rossa accanto alla barra degli indirizzi del browser. A questo punto, accedi a Netflix dal computer, scegli il film o la serie che vuoi guardare e avviane la riproduzione.

Quando sei pronto, clicca sull’icona di Teleparty: si aprirà un menu con l’opzione “Start the Party”. Una volta attivata, ti verrà fornito un link da condividere con i tuoi amici. Basta che anche loro abbiano l’estensione installata e potranno unirsi alla visione cliccando sul link.

Durante la proiezione, la chat laterale vi permetterà di commentare scene, fare battute o discutere dei colpi di scena in tempo reale. È un po’ come avere una serata cinema virtuale: stessi contenuti, stessa sincronizzazione, stessa atmosfera, anche se siete a chilometri di distanza.

Un consiglio pratico: assicurati che tutti abbiano una connessione stabile e, se possibile, usate cuffie o auricolari per evitare fastidiosi eco o ritardi nei commenti vocali via altre app.

Teleparty sincronizza la riproduzione video e aggiunge la chat di gruppo a Netflix, Disney Plus, Hulu, HBO Max e Amazon Prime.

In sintesi, Netflix Party/Teleparty è il modo più semplice per trasformare una normale sessione di streaming in un momento condiviso, perfetto per sentirsi vicini anche quando si è lontani.