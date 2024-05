HowTo

Martina Pedretti | 14 Maggio 2024

iPhone

Quale modello è il mio iPhone? Come scoprirlo

Se possiedi un iPhone e hai bisogno di conoscere il suo modello per qualsiasi motivo, ci sono diversi modi rapidi e semplici per farlo. Scoprire il modello del tuo iPhone può essere utile quando devi eseguire aggiornamenti del software, cercare accessori compatibili come le cover o risolvere eventuali problemi. Ecco alcuni metodi per identificare il tuo dispositivo, se non riesci proprio a ricordartelo.

Impostazioni di iPhone: La via più diretta per scoprire il tuo modello è controllare le impostazioni del tuo iPhone. Apri l’applicazione “Impostazioni“, tocca su “Generali” e successivamente su “Info“. Qui troverai le informazioni sul modello del tuo smartphone, insieme ad altre dettagli come il numero di serie e la versione del software. Insomma, niente di più semplice!

Scatola di Acquisto: Se ancora conservi la scatola originale del tuo iPhone, puoi trovare informazioni dettagliate sul modello sul retro della confezione. Ricerca il numero di modello e confrontalo con le informazioni fornite dalla Apple per determinare esattamente quale modello possiedi.

In conclusione, identificare il modello del tuo iPhone è un processo relativamente semplice grazie alle pratiche opzioni disponibili. Scegli il metodo che preferisci e accedi rapidamente alle informazioni di cui hai bisogno per massimizzare l’esperienza con il tuo dispositivo Apple.

Ora puoi tranquillamente procedere con le tue attività, come comprare degli accessori compatibili, scoprire tutte le funzioni del tuo modello, e comunicarlo a chi di dovere se avessi bisogno di supporto.